Lionel Messi se convirtió en el máximo asistidor a nivel de selecciones
Lionel Messi volvió a hacer historia con la selección argentina: el astro rosarino dio dos pases gol en la victoria de la Albiceleste ante Puerto Rico por 6-0 y se convirtió en el máximo asistidor en la historia del fútbol a nivel de selecciones.
El capitán del conjunto de Lionel Scaloni habilitó a Gonzalo Montiel en el segundo gol y a Lautaro Martínez para sellar la goleada en Miami y llegó a 59 asistencias oficiales vistiendo la camiseta nacional.
Gracias a este registro, el símbolo de Inter Miami superó a Neymar Junior (Brasil) y Landon Donovan (Estados Unidos), quienes ahora comparten el segundo escalón con 58 asistencias cada uno.
Detrás de ellos aparecen dos leyendas húngaras: Sándor Kocsis, con 51, y Ferenc Puskás, con 50, completando un ranking que reúne a algunas de las figuras más influyentes en la historia del fútbol mundial.