Lionel Messi renovó su contrato con Inter Miami y seguirá en la MLS
Lionel Messi firmó la renovación de su contrato con el Inter Miami por al menos dos temporadas más y seguirá en la MLS hasta cumplir los 40 años. Este jueves, en un video que publicó en sus redes sociales y en los canales oficiales de la franquicia estadounidense, el argentino confirmó lo que era un secreto a voces: su continuidad en Las Garzas, por lo menos hasta después del Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.
Aunque todavía no se confirmó la extensión del nuevo contrato de Messi, el video da un indicio y es que el argentino se encuentra en la obra del Freedom Park, el nuevo estadio del Inter Miami, que está proyectado para 2026. La idea es que la Pulga sea quien inaugure la nueva casa de Las Garzas en la próxima temporada.
Por otro lado, la confirmación también trajo algo de alivio para la selección argentina. Es que Messi estará en plena actividad cuando el año próximo se dispute la Copa del Mundo. Y aunque el capitán argentino aún no confirmó su presencia con la selección argentina en el certamen, la prolongación del vínculo con el Inter Miami también es una buena señal.
Según el periodista italiano especialista en el mercado de pases, Fabrizio Romano, Messi habría renovado su contrato por tres temporadas más y se quedaría en Inter Miami hasta 2028.
HE’S HOME. pic.twitter.com/AUMJJYR5pF
— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 23, 2025
Lionel Messi llegó al Inter Miami el 15 de julio de 2023 como jugador franquicia, con un contrato por dos años y medio, y su desembarco significó un punto de inflexión para la MLS. Desde su llegada, la presencia del capitán argentino disparó los niveles de audiencia, las ventas de camisetas y la asistencia en los estadios, marcando una nueva era para el fútbol estadounidense.
En su primer semestre, Messi lideró al equipo hacia su primer título: la Leagues Cup 2023, donde fue la gran figura del certamen.
Un año más tarde, en 2024, condujo al conjunto dirigido por Gerardo “Tata” Martino a la obtención del Supporters’ Shield, premio que distingue al mejor equipo de la temporada regular. En ese camino, el Inter Miami estableció un récord histórico de puntos en una sola campaña.
En el plano individual, el rosarino fue elegido MVP de la MLS 2024, y en 2025 sumó otro logro personal al conquistar la Bota de Oro, tras marcar 29 goles en 28 partidos.
Además, Messi volvió a ser nominado al MVP de la MLS 2025 y podría convertirse en el primer futbolista en la historia de la liga en ganar el premio en temporadas consecutivas.