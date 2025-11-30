Lionel Messi palpita la final de la MLS: “Todavía nos falta un pasito más”
Lionel Messi está feliz. El campeón del mundo condujo por primera vez al Inter Miami a la final de la MLS Cup, el título más importante del fútbol de Estados Unidos, después de una brutal goleada 5-1 sobre el New York City FC. El máximo crack del planeta empezó a palpitar el partido definitorio frente a Vancouver Whitecaps del crack alemán Thomas Müller, ganador de la Conferencia Oeste.
Carlos Alcaraz presented the trophy to Inter Miami and Leo Messi. pic.twitter.com/xndAs1M5a4
— Daily Alcaraz (@alcarazdaily) November 30, 2025
“Todavía nos queda un pasito más”, escribió el rosarino de 38 años en su cuenta oficial de Instagram, donde agregó varias imágenes del triunfo de Las Garzas, que se celebró con un acto en el que estuvieron los dueños principales de la franquicia, los hermanos Jorge y José Mas, y el inglés David Beckham. “Campeones de la Conferencia Este pero nos queda la final de la MLS Cup”, agregó.
Ver esta publicación en Instagram
El encuentro será el próximo sábado a las 16:30 (hora argentina) en el Chase Stadium de Miami, donde Messi volverá a ver a su “bestia negra”. ¿Por qué? Porque Müller no solo le arrebató aquella final del Mundial 2014 que Alemania le ganó en el suplementario a la selección argentina en el estadio Maracaná, sino también domina un historial que ha tenido resultados históricos.
“Inter Miami”:
Porque se consagró campeón de la Conferencia Este y avanzó a la final de la #MLS pic.twitter.com/RtQzGV0GfT
— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 30, 2025
Son ocho triunfos en 11 partidos para el alemán, que llegó esta temporada a la MLS para cerrar su carrera al igual que Messi. Además de a nivel selecciones, Müller lo ha cruzado con el Bayern Múnich frente al Barcelona y el PSG, los dos equipos en los que actuó el argentino.
Watch: Lionel Messi and the entire squad celebrating with the fans — pure scenes.
Ole ole ole… the party is just beginning.
— Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) November 30, 2025
El peor recuerdo para la “Pulga”, además de aquella final del Mundial, fue el 2-8 que sufrió con el conjunto catalán en la Champions League de la pandemia, en Portugal, y el 0-7 en el global de la serie en la temporada 2012-2013, donde Müller anotó en los encuentros de ida y vuelta.
PUEDE SER LA IMAGEN DEL AÑO: EL BESO DE LEO MESSI CON SU MAMÁ Y CON ANTO, LUEGO DE GRITAR CAMPEÓN DE LA CONFERENCIA ESTE DE LA #MLS.
@MLS pic.twitter.com/XW4On4jCCv
— SportsCenter (@SC_ESPN) November 30, 2025
Yendo por el lado del amor… además del tierno abrazo con su mamá Celia Cuccittini, hubo un beso con su esposa Antonela Roccuzzo que dio la vuelta a las redes sociales.
Además, Messi alcanzó las 405 asistencias en su carrera y sigue incrementando sus números como el máximo asistente de la historia del fútbol. A sus 38 años, el argentino continúa teniendo una influencia notable en su equipo y sus estadísticas en la presente temporada así lo demuestran: suma 39 participaciones en goles.