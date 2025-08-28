Lionel Messi guía a Inter Miami a la final de la Leagues Cup 2025 con un doblete ante Orlando City
Por las semifinales de la Leagues Cup 2025, Inter Miami venció a Orlando City por 3 a 1, asegurando su pase a la final del torneo. Lionel Messi, ya recuperado de sus molestias físicas, fue la figura del partido, marcando un doblete y liderando a su equipo en un encuentro que también dejó un emotivo momento con su familia en la tribuna. El venezolano Telasco Segovia completó la victoria con el tercer gol.
El partido fue muy disputado. Orlando City abrió el marcador al final del primer tiempo con un tanto de Marco Pasalic, poniendo al Inter Miami contra las cuerdas y amenazando con su tercer triunfo consecutivo sobre Las Garzas. Sin embargo, Messi cambió el rumbo del encuentro. La expulsión de David Brekalo, tras derribar a Tadeo Allende dentro del área, derivó en un penal que Messi transformó en gol, empatando el partido y devolviendo la confianza a su equipo.
Pocos minutos después, Messi volvió a destacarse con una jugada individual: bajó la pelota de pecho entre dos rivales, combinó con Jordi Alba y anotó el segundo gol, poniendo al Inter Miami en ventaja. El equipo cerró la victoria con un remate de Telasco Segovia cerca del final, asegurando el 3-1 definitivo.
El momento más emotivo llegó tras el segundo gol de Messi. El capitán del Inter Miami corrió hacia el sector VIP del Chase Stadium, donde su familia lo esperaba, y abrazó a sus hijos mayores, Thiago (12) y Mateo (9), mientras su esposa Antonela Roccuzzo observaba llena de ternura. Las imágenes del abrazo se viralizaron y emocionaron a los fanáticos alrededor del mundo, reflejando la cercanía familiar y la alegría tras la histórica remontada.
Con esta victoria, Inter Miami alcanzó su segunda final histórica de la Leagues Cup. Su rival será Seattle Sounders, que superó 2-0 al LA Galaxy en la otra semifinal. La final se jugará el domingo 31 de agosto a las 21:00 (hora argentina) en el Lumen Field de Seattle.