Lionel Messi: “Estoy muy contento de seguir con el Inter Miami”
Tras renovar su contrato con el Inter Miami hasta el 2028, Lionel Messi confesó: “Me hace muy feliz quedarme aquí y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad: jugar en este estadio, el Miami Freedom Park”, reveló el astro.
“Desde que llegué a Miami, he sido muy feliz, así que estoy muy contento de seguir aquí. Estamos todos muy emocionados por el momento en que finalmente podamos jugar en el Miami Freedom Park. Estamos deseando que esté terminado, para vivirlo desde dentro, en nuestra nueva casa, y para que la afición también lo disfrute. Será algo muy especial jugar en casa en un estadio tan espectacular”, manifestó el argentino desde el nuevo estadio.
Por su parte, Jorge Mas, presidente de la franquicia, esbozó: “La firma de Leo hasta 2028 es un homenaje a nuestra increíble ciudad. Tenemos muchas ganas de escribir nuevos capítulos en nuestro estadio, el Miami Freedom Park. Juntos seguiremos construyendo y soñando”.
El ex futbolista David Beckham, copropietario del equipo, se mostró en la misma línea al afirmar “Nuestra visión era traer a los mejores jugadores al Inter Miami y a esta ciudad, y eso es exactamente lo que hemos logrado. Trajimos al mejor jugador de la historia a nuestra ciudad. Eso demuestra nuestro compromiso con Miami, pero también el compromiso de Leo con la ciudad, con el Club y con el fútbol. Sigue tan comprometido como siempre y sigue con ganas de ganar. Como propietarios, nos sentimos muy afortunados de tener un jugador que ama el fútbol tanto como él, que ha hecho tanto por el deporte en este país y que ha inspirado a la próxima generación de jóvenes talentos como él”.
Messi seguirá en el fútbol de Estados Unidos con la intención también de engrosar sus impactantes estadísticas personales que hoy lo tienen con 889 goles y 399 asistencias sumando los 1130 partidos oficiales que disputó a lo largo de su trayectoria. Este viernes, el equipo que dirige Javier Mascherano disputará la ida de la primera ronda de la fase de playoffs contra Nashville con el fin de pelear por el boleto a las semifinales de Conferencia.
“Cuando Lionel Messi eligió la MLS como su liga preferida, marcó un antes y un después, no solo para el Inter Miami, sino para todo nuestro deporte en Norteamérica. Desde entonces, hemos presenciado algo verdaderamente histórico: el mejor jugador de todos los tiempos ha atraído la atención mundial hacia nuestra liga. Estamos encantados de que Leo haya decidido quedarse y continuar su carrera en el Inter Miami”, comentó Don Garber, comisionado de la MLS.