Lionel Messi, el acumulador de éxito
Lionel Messi volvió a salir campeón y agigantó su historia como el futbolista más ganador de todos los tiempos. El astro argentino registra 47 títulos en su haber. La Pulga festejó con cuatro camisetas diferentes: Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter Miami y la selección argentina.
En mayo del 2023, cuando obtuvo la Ligue 1 con el PSG, superó a Dani Alves como el jugador más ganador de todos los tiempos. Aquel fue su trofeo número 43. Meses más tarde, ya con la camiseta del equipo estadounidense, sumó dos más a nivel clubes, la Leagues Cup de aquel año y la Supporters’ Shield 2024, mientras que con la Albiceleste alzó la Copa América 2024 llegando a 46 títulos totales.
Hasta el momento jugó 45 finales, ganó 32 y perdió tan solo 13. Además, acumula 37 tantos en los 50 encuentros definitivos -considerando finales de ida y vuelta- en los que participó. Asimismo, con la Albiceleste, disputó diez -contando los Juegos Olímpicos de Beijing y el Mundial Sub-20 de los Países Bajos- y ganó seis.
Todos los títulos del Rey
BARCELONA
Champions League: 4 (2005/06; 2008/09; 2010/11; 2014/15)
La Liga: 10 (2004/05 · 2005/06; 2008/09 · 2009/10; 2010/11; 2012/13; 2014/15; 2015/16; 2017/18; 2018/19)
Copa del Rey: 7 (2008/09; 2011/12; 2014/15; 2015/16; 2016/17; 2017/18; 2020/21).
Mundial de Clubes: 3 (2009; 2011; 2015).
Supercopa de Europa: 3 (2009/10; 2011/12; 2015/16).
Supercopa de España: 8 (2005/06 · 2006/07; 2009/10; 2010/11; 2011/12; 2013/14; 2016/17; 2018/19)
PSG
Ligue 1: 2 (2021/22; 2022/23).
Supercopa de Francia: 1 (2021/22).
INTER MIAMI
Leagues Cup: 1 (2023)
Supporters’ Shield: 1 (2024)
MLS: 1 (2025)
ARGENTINA
Mundial: 1 (2022)
Copa América: 2 (2021 y 2024).
Mundial Sub-20: 1 (2005).
Juegos Olímpicos de Beijing: 1 (2008).
Finalissima: 1 (2022).
FUTBOLISTAS CON MÁS TÍTULOS EN LA HISTORIA
|N°
|JUGADOR
|TÍTULOS
|1
|Lionel Messi (Argentina)
|47
|2
|Dani Alves (Brasil)
|43
|3
|Marquinhos (Brasil)
|40
|3
|Andrés Iniesta (España)
|40
|3
|Hossam Hassan (Egipto)
|40
|6
|David Alaba (Austria)
|39
|6
|Hossam Ashour (Egipto)
|39
|8
|Karim Benzema (Francia)
|38
|8
|Gerard Piqué (España)
|38
|10
|Ángel Di María (Argentina)
|37
|10
|Maxwell (Brasil)
|37
|10
|Sergio Busquets (España)
|37
|12
|Cristiano Ronaldo (Portugal)
|36
|12
|Ryan Giggs (Gales)
|36
|12
|Ibrahim Hassan (Egipto)
|36
|16
|Presnel Kimpembe (Francia)
|35
|16
|Thomas Muller (Alemania)
|35
|16
|Ramy Rabia (Egipto)
|35
|16
|Manuel Neuer (Alemania)
|35
|16
|Fernando Peyroteo (Portugal)
|35
|16
|Essam El-Hadary (Egipto)
|35
|16
|Emad Moteab (Egipto)
|35
|16
|Vítor Baía (Portugal)
|35
|16
|Kenny Dalglish (Escocia)
|35