Lionel Messi, el acumulador de éxito

06/12/2025

Lionel Messi volvió a salir campeón y agigantó su historia como el futbolista más ganador de todos los tiempos. El astro argentino registra 47 títulos en su haber. La Pulga festejó con cuatro camisetas diferentes: Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter Miami y la selección argentina.

En mayo del 2023, cuando obtuvo la Ligue 1 con el PSG, superó a Dani Alves como el jugador más ganador de todos los tiempos. Aquel fue su trofeo número 43. Meses más tarde, ya con la camiseta del equipo estadounidense, sumó dos más a nivel clubes, la Leagues Cup de aquel año y la Supporters’ Shield 2024, mientras que con la Albiceleste alzó la Copa América 2024 llegando a 46 títulos totales.

Hasta el momento jugó 45 finales, ganó 32 y perdió tan solo 13. Además, acumula 37 tantos en los 50 encuentros definitivos -considerando finales de ida y vuelta- en los que participó. Asimismo, con la Albiceleste, disputó diez -contando los Juegos Olímpicos de Beijing y el Mundial Sub-20 de los Países Bajos- y ganó seis.

Todos los títulos del Rey

BARCELONA

Champions League: 4 (2005/06; 2008/09; 2010/11; 2014/15)
La Liga: 10 (2004/05 · 2005/06; 2008/09 · 2009/10; 2010/11; 2012/13; 2014/15; 2015/16; 2017/18; 2018/19)
Copa del Rey: 7 (2008/09; 2011/12; 2014/15; 2015/16; 2016/17; 2017/18; 2020/21).
Mundial de Clubes: 3 (2009; 2011; 2015).
Supercopa de Europa: 3 (2009/10; 2011/12; 2015/16).
Supercopa de España: 8 (2005/06 · 2006/07; 2009/10; 2010/11; 2011/12; 2013/14; 2016/17; 2018/19)

PSG

Ligue 1: 2 (2021/22; 2022/23).
Supercopa de Francia: 1 (2021/22).

INTER MIAMI

Leagues Cup: 1 (2023)
Supporters’ Shield: 1 (2024)
MLS: 1 (2025)

ARGENTINA

Mundial: 1 (2022)
Copa América: 2 (2021 y 2024).
Mundial Sub-20: 1 (2005).
Juegos Olímpicos de Beijing: 1 (2008).
Finalissima: 1 (2022).

FUTBOLISTAS CON MÁS TÍTULOS EN LA HISTORIA

JUGADOR TÍTULOS
1 Lionel Messi (Argentina) 47
2 Dani Alves (Brasil) 43
3 Marquinhos (Brasil) 40
3 Andrés Iniesta (España) 40
3 Hossam Hassan (Egipto) 40
6 David Alaba (Austria) 39
6 Hossam Ashour (Egipto) 39
8 Karim Benzema (Francia) 38
8 Gerard Piqué (España) 38
10 Ángel Di María (Argentina) 37
10 Maxwell (Brasil) 37
10 Sergio Busquets (España) 37
12 Cristiano Ronaldo (Portugal) 36
12 Ryan Giggs (Gales) 36
12 Ibrahim Hassan (Egipto) 36
16 Presnel Kimpembe (Francia) 35
16 Thomas Muller (Alemania) 35
16 Ramy Rabia (Egipto) 35
16 Manuel Neuer (Alemania) 35
16 Fernando Peyroteo (Portugal) 35
16 Essam El-Hadary (Egipto) 35
16 Emad Moteab (Egipto) 35
16 Vítor Baía (Portugal) 35
16 Kenny Dalglish (Escocia) 35
