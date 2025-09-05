Lionel Messi dio una MasterClass
Fue una noche especial. La del adiós en una competencia oficial “por los puntos” jugando en la Argentina con la casaca que adora. Y todo su cuerpo y mente conmocionados por el amor de la gente, generó una energía excepcional para cristalizar una actuación deslumbrante. Lionel Messi maravilló a todo el Monumental. Marcó dos goles, le anularon uno, y cada avance albiceleste lo tuvo como estandarte con gambetas y pases milimétricos.
Argentina pudo aplastar a Venezuela por un marcador mucho más holgado, y no lo concretó por la eficaz labor del arquero Rafael Romo, que ahogó no menos de 5 gritos de gol. El equipo de Scaloni tuvo lapsos brillantes ante un adversario que increíblemente jugó a no ser goleado.
Cuando todos creían que la Vinotinto llegaba con pretensiones de meterse en la pelea por clasificar, los de Batista lucieron un planteo mezquino y decididamente defensivo, pero tan mediócre fue el papel de los venezolanos que Emiliano Martínez fue un mero espectador del partido.
Salvo Nico Paz, que entró tarde, impreciso y desganado, el resto del combinado nacional tuvo rendimientos individuales correctos a muy bueno, con un Messi inolvidable.
El uno x uno
Emiliano Martínez (8): Espectador de lujo, vio desde el arco el buen funcionamiento argentino, casi sin trabajar. Su tarea de la noche fue alcanzar al ‘Pato’ Fillol como el segundo arquero con más partidos en el arco de una selección que lleva tatuado su nombre. Con los pies, en cada salida fue perfecto.
Nahuel Molina (7): Sin inconvenientes en la marca, Venezuela atacó poco y nada por su sector. Se limitó a las subidas por su banda, que no tuvieron demasiado protagonismo en esta ocasión, tal vez debido a cierta imprecisión en los pases del ex-Boca.
Cristian Romero (7): La sólida presencia de siempre en la zaga, evidenciando la virtud para el cuerpo a cuerpo, el anticipo y leer jugadas cuando un equipo se para de contra y busca maximizar ataques. No calificó mejor por algunas piernas fuertes innecesarias.
Nicolás Otamendi (6): Una noche sin inconvenientes agudos, aunque con ciertas inseguridades en un par de situaciones del ataque visitante.
Nicolás Tagliafico (8): En la previa se habló que no podría ser de la partida por lesión. Ni se notó. Un despliegue notable. Firme en el quite y salida constante por izquierda como desbordes para generar peligro.
Rodrigo De Paul (7): Como es habitual, un tractor en la mitad de la cancha, dándole esa intensidad al medio el cual trabaja muy bien, sobre todo cuando su compañero en el medio es Paredes. Buenos gestos técnicos en los pases de primera a distancia, en especial en la búsqueda de Messi. Por momentos lució desordenado, pero suele caer en esos períodos por su exceso de actitud o intensidad.
Leandro Paredes (8): Lo mejor estuvo en el pase frontal, sacándole el jugo a esa pegada con cara interna o externa que tiene. Un volante central moderno, que al quite le agregó este desplazamiento vertical que, por ejemplo, sirvió para abrir el partido. Inteligentísimo.
Franco Mastantuono (8): Elogiable despliegue, sutilezas eficaces, destellos de talento a intervenciones determinantes. Pocos pero lindos encuentros con Messi. La pidió permanentemente. Se la dieron y no decepcionó.
Thiago Almada (8): Movilidad, desmarque, pique corto, tejió al equipo con pases en ataque, abrió la cancha, remató al arco, le dio sentido a cada intervención. Tuvo algunos pozos, pero fue gran artífice de esta victoria.
Julián Álvarez (7): Otra noche abanicando todo el frente de ataque, mostrándose como opción de pase permanente, movilidad exasperante, pronto para finalizar una jugada o para decidir en el área qué es lo mejor. El gol que le hace hacer a Messi es una explicación de su rendimiento de hoy.
Lionel Messi (9): Está claro que va perdiendo ritmo, velocidad, pique, consistencia física. Y eso se notó principalmente al comienzo del partido. Pero cuando agarra la pelota es fantástico por todo lo que produce. Dos goles y pases extraordinarios. Una noche maravillosa.
Nicolás González (7): Fue una pena que no pudiera convertir en el mano a mano apenas ingresado, ese leve estigma del no gol que lo acompaña muchas veces le juega en contra a un rendimiento que por lo general es aceptable. Muy buena llegada al fondo para encontrar a Lautaro en el segundo gol argentino.
Exequiel Palacios (6): En una posición más similar a lo que lo vemos en el Leverkusen, sin complicaciones para administrar juego y encontrar pases.
Lautaro Martínez (8): La primera que tuvo, adentro. La primera, literal. Referencia de área, gol latente, killer total.
Nicolás Paz (5): Entró muy poco en juego y en las pocas que tuvo contacto con la pelota no lo aprovechó. Lució lejos de lo que puede darle a esta selección.
Giuliano Simeone (6): Interesante verlo como una especie de lateral derecho, una opción para tener en cuenta si los niveles de Molina o Montiel no son los mejores en fase de ataque.
Lionel Scaloni (DT) (6): Un equipo que lleva su sello. El suyo, el de Aimar, el de Samuel, el de Ayala. Desde la elección de los jugadores, la presión sin la pelota, el juego asociado corto, la voracidad, la capacidad de juntar talentos y que el equipo no quede descompensado. Scaloni madura con su equipo, desde hace mucho tiempo que juega bien, esté quien esté, envejeciendo quien envejezca, sumándose quien se sume. Una Argentina que cierra unas Eliminatorias en casa casi perfectas, con un juego por momentos soberbio. Lástima su terquedad para mover el banco ya estando clasificado para el Mundial y ganando con claridad. Dijo que el público iba a ver opciones pensando a futuro. Se demoró demasiado en los cambios.