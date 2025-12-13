Lionel Messi asombrado por la monumental escultura que lo homenajea en el Salt Lake Stadium de Calcuta
La visita de Lionel Messi a la India, en el marco de la gira denominada “GOAT Tour”, provocó una conmoción sin precedentes entre los fanáticos del fútbol en el país asiático. Uno de los momentos más destacados del evento fue la inauguración de una estatua de 21 metros de altura en honor al capitán argentino, la más grande jamás realizada dedicada a su figura, según confirmó el ministro de Bengala Occidental, Sujit Bose.
La escultura fue presentada oficialmente en el Salt Lake Stadium de Calcuta, un recinto con capacidad para 70.000 espectadores, y se encuentra emplazada en cercanías de la estatua de Diego Maradona, instalada en la misma ciudad tras la visita del astro argentino en 2017. Por razones de seguridad, Messi participó de la ceremonia de manera virtual, acompañado por Luis Suárez y Rodrigo De Paul.
Tras la develación del monumento, el rosarino expresó su agradecimiento: “Muchas gracias por este reconocimiento. La verdad que es un honor, un placer estar acá. Sé del cariño de la gente por el Mundial y el apoyo que tuvimos. Muy agradecido y muy feliz de poder compartir estos días acá con ellos, porque sé que tienen mucho, mucho cariño por nosotros y por la selección de Argentina”.
Luego, agregó: “Feliz por este monumento. La verdad que es una hermosura. Y como dije antes, agradecido por el cariño y por este acto tan grande”, concluyó el capitán del Inter Miami y de la selección argentina.
La actual visita representa el segundo viaje de Messi a la India, luego de su paso en 2011 con la selección nacional para disputar un amistoso frente a Venezuela. El homenaje en Calcuta se suma a otros reconocimientos, como la escultura de bronce inaugurada en Argentina en 2016 y el proyecto anunciado por el presidente del Barcelona, Joan Laporta, para instalar una estatua en el estadio Camp Nou.
Messi arribó al país junto a Rodrigo De Paul y Luis Suárez a bordo de un jet privado Gulfstream 5, propiedad de la empresa Surjet, acompañados por Alejandro Calian, amigo del mediocampista con pasado en Racing.
Sin embargo, tras la inauguración del monumento, el desarrollo de la gira derivó en una crisis institucional a raíz de los disturbios registrados en el Estadio Salt Lake de Calcuta. La expectativa generada entre los aficionados era enorme, pero la breve aparición de Messi, que se extendió apenas 20 minutos y finalizó con su retiro bajo custodia policial, provocó enojo y frustración entre los asistentes.
La situación motivó la apertura de una investigación formal por parte de las autoridades locales. Según informó la agencia EFE, se produjeron acusaciones de corrupción y estafa contra los organizadores del evento. En ese contexto, la jefa de Gobierno de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, anunció la conformación de un comité investigador presidido por el juez retirado Ashim Kumar Ray, con el objetivo de esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades vinculadas a los fallos de seguridad.
La tensión se hizo evidente en el tramo final del acto, cuando miles de seguidores, molestos por no poder ver de cerca al futbolista, comenzaron a arrojar asientos plásticos y otros objetos al campo de juego, además de trepar las vallas de seguridad.
El evento, cuyas entradas alcanzaron un valor máximo de 12.000 rupias (algo más de 132 dólares), fue interrumpido de manera abrupta tras la irrupción de asistentes en el área restringida. La agencia ANI recogió el testimonio de un fanático que manifestó: “Solo líderes y actores rodeaban a Messi… ¿Por qué nos llamaron entonces? Conseguimos una entrada de 12.000 rupias, pero ni siquiera pudimos verle la cara”.
La reacción oficial fue inmediata. A través de su cuenta en X, Banerjee expresó: “Estoy profundamente consternada y conmocionada por la mala gestión que se vio hoy en el Estadio de Salt Lake”. Además, aseguró que el comité llevará adelante una investigación exhaustiva, identificará a los responsables y recomendará medidas para evitar que hechos similares se repitan. En la misma línea, el viceministro de Educación, Sukanta Majumder, responsabilizó al partido oficialista regional y denunció presuntas irregularidades en la venta de entradas y en la organización del acto, de acuerdo a lo informado por EFE.