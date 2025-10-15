Lilita Carrió: “El acuerdo con Donald Trump es un negocio que forma parte de una intervención geoestratégica”
La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, cuestionó el acercamiento entre el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el mandatario argentino Javier Milei. Lo definió como “un negocio” y dijo que forma parte de una “intervención geoestratégica” de Washington en América del Sur.
En una entrevista con Luis Novaresio en A24, Lilita advirtió: “El acuerdo es otro negocio de Trump, a quien le encanta el poder y los poderosos”. Y amplió: “Está fascinado con (Vladimir) Putin, que es un psicópata perfecto. No tiene nada, salvo petróleo y gas. No tiene desarrollo tecnológico, pero tiene la bomba. También le encanta Xi Jinping. Trump está viendo un mundo con dos o tres poderosos y él quiere demoler la democracia americana. No cree en la democracia. Quiere ser el campeón mundial del poder. Es su ego y sus negocios. Siempre fue así. Nadie cambia, y menos a los 79 años”.
Carrió recordó la cumbre entre Trump y Putin en agosto pasado y trazó una interpretación del encuentro: “Ellos deciden. Putin le dejó toda América a Estados Unidos y Trump le dejó toda Europa. Después de esa reunión, Putin empezó a tirar drones sobre Polonia y Finlandia. ¿Y qué dice el otro? ‘Europa que se arregle, yo le vendo armas’. Negocio. Lo que muchas veces salvó a Estados Unidos de la recesión fue la venta de armas”.
También apuntó contra la política de Trump en la región. “Se pone en contra del terrorismo internacional y dice que el narco es terrorismo, pero no menciona todo el narcotráfico que hay en Estados Unidos. La venta de fentanilo es mafia americana”, afirmó.
En ese sentido, según Carrió, el interés de Trump en Venezuela se explica por su petróleo: “No le importa la dictadura de Maduro, quiere el petróleo”.
Luego analizó el tablero regional: “Trump tiene un enorme problema en América Latina: el imperio es Brasil. Está en los BRICS con Rusia y con China. Perú es un pobre con una moneda calma, pero tiene Chancay, una megaciudad puerto hecha por los chinos, que va a tener un tren desde Perú hasta Brasil. China corta directamente América Latina. A Trump le queda solo el sur, no le queda Brasil”.
Y completó: “Chile tiene un acuerdo bilateral con EE.UU., Paraguay está tomado hace mucho por los estadounidenses, y queda Argentina”.
Por eso, sostuvo, el entendimiento entre Trump y Milei tiene tres aristas: “Es una intervención geoestratégica porque Estados Unidos le quedan América del Sur y la proyección antártica; es una intervención para inversiones en tierras raras; y buscan polos energéticos de energía tradicional para alimentar la inteligencia artificial”.
En otro tramo de la entrevista, Carrió definió a Javier Milei como “una experiencia pasajera, ególatra, que expresa a una sociedad rota”.
“Es una experiencia cruel y perversa. Cuando vos vetás (por el Garrahan), vos gozás de la crueldad. Eso es ser perverso”, sostuvo.
La exdiputada agregó: “Hay una imposibilidad en Milei, en un ser roto. Creo que el padre de él gozaba en la crueldad. Entonces, o te sanás de eso o repetís. Creo que él está repitiendo, lamentablemente, como Cristina repitió el resentimiento”.
Por último, cuando le preguntaron qué le diría al presidente si lo tuviera enfrente, respondió: “No sé si se le puede decir algo. Habría que abrazarlo mucho. Un mundo sin sentido es un mundo sin ternura. Y creo que él es fruto de este mundo”.