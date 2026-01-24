Lilia Lemoine y su amor por Milei: “Este presidente cosecha mientras continúa sembrando”
La diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, destacó este sábado la profundidad del proceso de transformación que encabeza el presidente Javier Milei, al afirmar que “lo que está logrando para Argentina en su gestión es tanto que no llegamos a asimilar lo que va a significar para nuestro futuro”.
A través de una serie de reflexiones en sus redes sociales, la legisladora respaldó el ritmo de las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo y analizó el impacto que, según su visión, tendrán estas medidas en el mediano y largo plazo para la estructura económica y social del país.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, la referente oficialista puso especial énfasis en la velocidad con la que se implementan los cambios, señalando que: “Los anuncios se suceden a tal velocidad que no llegamos a acostumbrarnos”.
Para Lemoine, la dinámica de trabajo de la administración nacional permite observar resultados de acciones tomadas durante los primeros dos años de gestión, al tiempo que se establecen las bases de nuevos proyectos. En este sentido, la diputada concluyó con una metáfora sobre la continuidad del plan de gobierno al sostener que “este Presidente cosecha mientras continúa sembrando”.