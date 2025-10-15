Maran Suites & Towers

Lilia Lemoine y su acuciante necesidad de figurar a cualquier costo… Otro round con Marcela Pagano

Redacción | 15/10/2025 | Política | No hay comentarios

En un cruce que explotó en redes sociales, y que ya tiene otros enfrentamientos de alto voltaje, la diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, aseguró que Marcela Pagano y el periodista de C5N, Mauro Federico, trabajan juntos y anticipó “sorpresas” judiciales.

“Marcela Pagano y Mauro Federico trabajan juntos. Ella le informa con anticipación todas sus movidas y las operan a conveniencia. Cuando La Justicia avance, van a haber sorpresas”, indicó Lemoine en un posteo difundido en ‘X’.

“No sabes las ganas q tengo de q avance la justicia!”, respondió Pagano, ex libertaria y ahora sumada al bloque Coherencia.

Y agregó: “Pero ojo, no vaya a ser cosa que avance antes con tus vínculos ‘íntimos’ con Machado, chinverguencha! Si Mauro Federico fuera mi socio no tendría problemas en reconocerlo, deberías hacer lo mismo vos con los q te financian #Narco”.

Lamentablemente, por su actual investidura parlamentaria, la ex comunicadora del Grupo América, con una larga trayectoria atrás en la televisión, se dejó llevar por el fragor de la beligerancia que propone una “outsider” que como antecedente primario previo a ser legisladora, fue ser cosplayer o sea, una persona con predilección disfrazarse de un personaje de la cultura popular y, a menudo, interpretarlo actuando y actuando como él.

