Lilia Lemoine y otros oficialistas cuestionaron a Victoria Villarruel por su foto con Ricardo Quintela en La Rioja
La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió al centro de la escena tras la primera sesión del año en el Senado, donde el Gobierno avanzó con la reforma laboral. Sin embargo, lo que encendió la polémica fue su viaje a La Rioja y la foto junto al gobernador peronista Roberto Quintela, en medio de tensiones internas dentro del oficialismo.
Quien salió con dureza a cuestionarla fue la diputada Lilia Lemoine, dirigente cercana al presidente Javier Milei. La legisladora compartió en su cuenta de X un episodio ocurrido durante la Fiesta Nacional de la Chaya, donde el folklorista Ramiro González calificó a Villarruel de “negacionista” y afirmó que La Rioja es “una provincia montonera y peronista”.
“Los tratos con Quintela, Insfrán y Zamora a Villarruel no le funcionarían para remontar su popularidad…”, escribió Lemoine al difundir la noticia del incómodo momento que atravesó la vicepresidenta.
Las críticas no se limitaron al plano nacional. Desde La Libertad Avanza en La Rioja también hubo cuestionamientos. La concejal capitalina Luciana de León publicó una carta abierta en la que expresó: “Señora Vicepresidente, qué vergüenza y desilusión verla sonreír con los responsables del atraso y la decadencia en La Rioja”.
En otro tramo, agregó: “Duele verla legitimar con una foto a quienes representan exactamente lo contrario a la agenda del presidente Milei”.
Villarruel fue recibida en la gobernación por Quintela junto a los senadores Florencia López y Fernando Rejal. La vicepresidenta se mostró con un poncho rojo tradicional de la provincia.
Ante la prensa local, sostuvo que el objetivo de la visita fue transmitir cercanía: “Que sepan que en Buenos Aires los tenemos presentes. Aquí me siento riojana y ante todo el mensaje del federalismo”, afirmó.
Durante su estadía en La Rioja, también recorrió el Parque de Dinosaurios Sanagasta, el Parque Eólico Arauco, la bodega Vista Larga y la Catedral y Santuario de San Nicolás de Bari, donde se reunió con el obispo Dante Braida.