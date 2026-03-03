Lilia Lemoine vuelve a “distinguirse” blandiendo una de sus execrables “fobias”, ahora atacando a Victoria Villarruel
La vicepresidenta Victoria Villarruel, luego de ser destratada e injuriada en el Congreso de la Nación por el jefe de Estado y personal de Seguridad, como ninguneada por los legisladores libertarios, sufrió ataques por redes del diputado nacional Luis Petri y la que salió en defensa del ex ministro fue la terraplanista Lilia Lemoine.
Luego de que el presidente Javier Milei cargara abiertamente contra Villarruel en el marco de su discurso de Apertura del 144° Período de Sesiones Ordinarias ante la Asamblea Legislativa, Petri, siempre solícito, salió a criticar a la v|icepresidenta.
En diálogo con TN, Petri denunció que Villarruel “apostó al fracaso de este Gobierno” y que “no estuvo a la altura de las circunstancias”.
La vicepresidenta no se quedó atrás y en su cuenta de X salió con la tapones de punta y responsabilizó a Petri por el presunto “desfalco de la obra social de los militares”.
Y siguió: “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los sueldos más bajos de todas las fuerzas”.
A lo que el mendocino, le respondió: “Yo te conozco por golpista”.
La que se sumó en este punto fue la terraplanista Lemoine quien sacó a relucir toda su execrable “Gordofobia” para cargar contra Villarruel.
Yo la reconozco por las sillas con las patas desencoladas que va dejando…
— Lilia Lemoine (@lilialemoine) March 3, 2026
“Yo la conozco por las sillas con patas desencoladas que va dejando…”, publicó en su cuenta de X sumándose así a la línea de mensajes de “yo te conozco de…”.
Esta no es la primera vez que Lemoine expone sus pruritos contra los obesos. Durante la campaña de Javier Milei en 2025, la diputada terraplanista tuvo a su cargo la capacitación del muy rentado ejército de trolls libertarios. De esas “clases” se filtró una filmación en la que se la puede ver preguntandole a los trolls libertarios si ¿”está permitido llamar tanque australiano de medialunas a Ofelia Fernández ” en las redes?.
Agencia El Vigía, [31 de oct de 2022 a las 18:42]
Lilia Lemoine, vicepresidenta del Partido Libertario de Javier Milei, propone llamar “tanque australiano de medialunas” a Ofelia Fernández
LA GORDOFOBIA, APARTE DE SER UN INSULTO DESAGRADABLE, HABLA PÉSIMO DE QUIÉN LA PADECE. pic.twitter.com/ciWbHNyQGJ
— YanClo (@Clorobles2) November 1, 2022
Frente al “no” generalizado de sus “alumnos”, Lemoine aseguró que sí, que estaba bien, porque, explicó “es un clásico, es un clásico y los clásicos son clásicos”.
De hecho, días atrás Fernández recordó aquel penoso episodio y se quebró al aire y aseguró: “hoy hay diputadas nacionales como Lilia Lemoine que dieron talleres sobre cómo decirme gorda a mí en twitter, es diputada de la nación, dio un taller acerca de cómo decirme gorda en twitter y vamos a destruir esa política decadente, patética, no van a volver a ser diputadas, vamos a armar un (Congreso) mejor, vamos a tener ministros nacionales que van a rendir cuentas”.