Lilia Lemoine: “No le conozco la cara a Fred Machado”
La diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, aseguró hoy que no conoce a Fred Machado, el empresario investigado por narcotráfico en Estados Unidos. “Lo habré saludado, como saludo a todo el mundo”, aclaró.
“Yo era miembro del equipo de comunicación estratégica. No conocía a nadie a esa época. Si me lo crucé, la verdad que es que no le conozco la cara”, sostuvo Lemoine luego de que Machado contara que había visto una sola vez a la diputada durante una reunión con José Luis Espert y Luis Rosales en el marco de la campaña de 2019.
“No tengo idea cuántas veces lo vi. Creo que nunca hablé con él. Lo habré saludado amablemente, como saludo a todo el mundo”, aclaró.
La diputada dijo estar al tanto de los dichos de Machado y le restó importancia al encuentro, del cual, según el empresario, también formaron parte otros asesores de Espert.
️Lilia Lemoine: “No conozco a Fred Machado como persona”
“Al Movistar Arena lo viví fantástico, un 100” pic.twitter.com/xwufzUNhNp
— Lautaro Maislin (@LautaroMaislin) October 8, 2025
“No conozco a Fred Machado como persona, no tengo idea”, reiteró Lemoine.
A raíz de la denuncia y posterior renuncia de José Luis Espert a su candidatura de cara a las elecciones legislativas de octubre, la diputada advirtió: “Como siempre dijimos, esta gente va a tratar de sacarnos, van a tratar de sacarme a mi si pueden, a todos. Ellos tienen a Juan Grabois procesado, es un delincuente y nadie dice nada. Ellos van a tratar de romper el Gobierno”.
Antes de ingresar a la mega sesión de la Cámara de Diputados de este miércoles, donde la oposición buscará reformar el régimen de DNU para limitar la aplicación de decisiones del presidente Javier Milei, Lemoine se mostró crítica: “En este momento, en el Congreso estamos a merced de lo que la izquierda quiera hacer con nosotros”.
Al ser consultada sobre la presencia de Espert en Diputados, se limitó a decir: “Supongo que viene. Lo necesitamos para la votación”.