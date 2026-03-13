Lilia Lemoine: “Lo que hizo Adorni pudo ser un error cosmético”
Con una curiosa defensa, Lilia Lemoine se sumó a las voces libertarias que salieron a respaldar a Manuel Adorni tras la controversias que surgieron luego de conocerse que la esposa del jefe de Gabinete viajó con la comitiva oficial a Nueva York. “Lo que hizo Adorni pudo ser un error cosmético”, apuntó la diputada, quien cuestionó la cobertura mediática que se le dio al tema y lanzó además una llamativa comparación con el kirchnerismo.
“Lo que me sorprende (son) todas las cosas que están pasando en Argentina, en el mundo, en Tucumán, y estamos hablando de si Adorni se llevó con él a su mujer”, comenzó su explicación Lemoine durante su intervención en el canal LN+.
Las controversias a las que aludía la explicación de la libertaria habían surgido en la última semana, luego de conocerse primero que la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, viajó con la comitiva oficial en el avión presidencial a Nueva York, donde Javier Milei encabezó la Argentina Week, a pesar de no tener un cargo dentro del Gobierno.
La segunda polémica surgió horas después de que Adorni justificara la compañía de su esposa – “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que mi esposa me acompañe”- cuando se conoció que viajó en avión privado junto a su familia durante Carnaval a Punta del Este acompañado además por el periodista de la TV pública Marcelo Grandio.
Al respecto, Lemoine indicó que, durante su viaje a Nueva York, el jefe de Gabinete “no se llevó a un par de gatos, no se subió a un yate”, recordando así el caso del ex jefe de Gabinete de la Provincia, Martín Insaurralde. “Lo que hizo Adorni pudo ser un error cosmético que ni se acerca a lo que ha hecho la mayoría de los funcionarios kirchneristas”, apuntó.
La diputada libertaria cuestionó entonces la cobertura mediática que se le dio al tema. Aunque reconoció que se trata de un tema que “genera interés” añadió: “Como compañera de espacio, y también como ciudadana, como votante, como diputada, me duele después de haber vivido lo que hemos vivido tener que estar sobreanalizando por qué el Gobierno apoya al Jefe de Gabinete y al vocero cuando es brutalmente atacado”.
Lemoine sostuvo además que en el viaje de Angeletti a bordo del vuelo oficial “no hubo costo agregado para el Estado” y que “los contribuyentes no han pagado más dinero por ese viaje por [el hecho de que] que se subiera su esposa al avión”.
Al inicio de la nota, Lemoine ya había sostenido que el jefe de Gabinete “pagó con su dinero” los “cinco días en Punta del Este en un viaje privado”. Además, diferenció ambos viajes y sostuvo que “el hecho de que haya gente que los ponga juntos denota una operación mediática”, por la que apuntó contra la diputada ex libertaria Marcela Pagano y el canal de Streaming Carnaval.
Al ser consultada sobre el pedido del diputado K Germán Martínez respecto de que el jefe de Gabinete se presente a dar explicaciones en el Congreso sobre sus viajes, Lemoine se indignó. “¿Con qué cara hablan?, ¿Cómo se atreven a saltar estas personas con esto?”, se preguntó la libertaria, y pidió a continuación “no dejarse psicopatear por los kukas”.
“Esta gente no tiene altura moral para hablar de Adorni ni de nadie del Gobierno que no haya cometido un delito ni siquiera sospechado de cometer un delito. Si hay un problema administrativo que se demuestre, hay una investigación, se abrió el mismo día, estamos demostrando transparencia”, insistió.