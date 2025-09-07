Maran Suites & Towers

Lilia Lemoine desencajada: “No me toquen…”

Redacción | 07/09/2025 | Política | No hay comentarios

La diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine protagonizó un confuso episodio en el mediodía de este domingo, cuando acompañó a votar a un colegio del partido bonaerense de Vicente López a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el marco de las elecciones legislativas provinciales.

La diputada nacional por LLA, ante los micrófonos de Crónica HD y otro medio en búsqueda de una opinión sobre el escándalo de los audios sobre los presuntos sobornos, se sintió atosigada y amenazó a los periodistas que llamaría a la Policía.

Lemoine, totalmente desencajada, con signos de una irritabilidad inquietante, acusó a uno de los noteros de haberla violentado y comenzó a filmarlos denunciando que estaba siendo acosada.

Si bien se conoce las reacciones de la parlamentaria y cuánto le gustan esta clase de situaciones escandalosas donde saca a relucir su espíritu mordaz, cáustico, y por lapsos agresivo, en esta circunstancia se la notó sensiblemente desequilibrada. 

 

