Lilia Lemoine coincidió con Lali Espósito en tomar la frase de Adorni como un chiste
“Yo vengo una semana a deslomarme como todos los que vienen acá a Nueva York…”, dijo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para justificar la presencia de su esposa en el vuelo oficial que lo llevó a la ciudad estadounidense. La misma frase que, en redes, desató un camino paralelo de controversias y memes, fue usada por Lali Espósito en un posteo y Lilia Lemoine, raramente, coincidió con la cantante.
Al respecto, Lemoine consideró en que “la palabra no fue muy apropiada”, aunque apuntó que el ex vocero “igualmente lo siente así, porque está poniendo todo de él”.
“No es un trabajo de poca responsabilidad. No está hombreando papas en el puerto pero es un trabajo de gran responsabilidad”, especificó.
Durante la entrevista Lemoine se permitió referirse también a la chicana de Lali Espósito, quien desde su cuenta de X y ante la pregunta de un usuario que le pidió que cuente algo de su show en River, sostuvo: “Nos estamos deslomando… serán shows inolvidablessss!”.
“No me parece mal, me parece que es lo mejor que puede pasar que tomemos eso y hagamos un chiste con eso”, sostuvo sin caer en respuestas fieles a su estilo confrontativo, tal vez porque sabe que a la hora de debatir ideas con Lali, puede perder mucho…