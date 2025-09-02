Lilia Lemoine cada vez más desbordada: Desde un “Rial y Federico son espías, van presos”, hasta “Pagano está loca”
La diputada libertaria Lilia Lemoine habló este martes de los audios adjudicados a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y dijo que “ojalá se publiquen” más grabaciones así los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, quienes los difunden, “van presos por traición a la Patria”. Sus declaraciones se dan tras una cautelar de la Justicia que frenó nuevas difusiones.
En ese contexto, Lemoine apuntó contra Rial y Federico, y denunció “una red de espionaje” para “espiar al Presidente” y a su hermana. “Ojalá lo hagan [que filtren más audios]. ¿Saben por qué? Así Rial y Federico van presos por traición a la Patria. Es una charla privada obtenida ilegalmente. No se puede grabar a un funcionario público, es una barbaridad. Es la secretaria general en Casa Rosada, es gravísimo. Si lo publican, van presos porque es traición a la Patria, ojalá que lo hagan”, indicó en diálogo con El Observador 107.9.
Además, aseguró que Rial y Federico “son espías”, parte de “una red de espionaje”, y no periodistas; además los calificó como “gente que opera contra los argentinos”.
“Se han dedicado a arruinar vidas en su tiempo libre, las llevan al suicidio y a la tristeza. Se infiltran, consiguen información de forma ilegal. El periodismo salva vidas, mantiene la democracia, esto no, la destruye”, sumó la legisladora cercana al presidente.
En la misma línea, Lemoine indicó que el caso de la filtración de los audios adjudicados al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo y a Karina Milei “no sorprende” porque el Gobierno “está desde el año pasado bajo ataque”.
“Si grabaron ilegalmente en la Casa Rosada o la Quinta de Olivos, es tremendamente grave. Es una cuestión de seguridad nacional. En un entorno íntimo no se puede publicar, sobre todo si compromete al Presidente o a la secretaria general”, insistió.
Por otro lado, expresó que esta supuesta red de espionaje tiene vínculos “con Irán, Azerbaiyán, Rusia y Qatar”. “Lloran censura previa. Han interferido con cuestiones del Gobierno. Había que poner un límite a través de la Justicia”, consideró.
Aprovechó también para señalar a la diputada (antes en el bloque libertario y ahora en Coherencia) Marcela Pagano y su pareja, el abogado Franco Bindi, acusados por el Gobierno por ser los responsables de la filtración. “Ahora [Pagano] llora censura, una periodista que ya no es periodista, que renuncie a su banca, está loca”, lanzó Lemoine.
Tras ello, agregó: “Hay muchas formas de relacionar a Bindi [con la filtración]. Él tiene el medio ExtraTV en el que tiene testaferros, cobra de los Brics (el grupo conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), sigue el modelo kirchnerista de seguir durmiendo con el enemigo, gobiernos autocráticos y terroristas“.