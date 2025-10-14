Lilia Lemoine ahora puso la mira en Oscar Zago: “Ojalá votes bien y te de vergüenza traicionar al presidente”
En un nuevo capítulo de tensiones que rodean la esfera libertaria, la diputada nacional por La Libertad Avanza Lilia Lemoine ahora apuró a su excompañero de bancada Oscar Zago y aludió a traiciones y presuntos videos comprometedores. “Ojalá votes bien y te de vergüenza traicionar al Presidente”, sentenció.
La disputa vía redes comenzó cuando Lemoine compartió en su cuenta de X un video de su participación en un programa de LN+ donde acusó a diputados del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), cuyo titular es Zago, de “seguir sus propios intereses”.
Si un diputado es capaz de cambiar su voto “porque le hablaron mal” no merece una banca; es como si un colectivero se pasara en rojo o te llevara puesto porque tiene un mal día.
QUE QUEDE CLARO que cuando un diputado CAMBIA SU VOTO de LLA para el Kirchnerismo es POR OTRA COSA. pic.twitter.com/IBIJIY4KxQ
— Lilia Lemoine (@lilialemoine) October 14, 2025
“Entiendo que el Gobierno intentó hacer los acuerdos con la gente que no responde al kirchnerismo, pero como dijo Javier ‘el tango se baila de a dos’. Hay gente que acordó y después hizo cualquier cosa. No se trata solamente de uno. Uno por supuesto que quiere”, expresó Lemoine.
Y continuó: “Claro que queremos que todo aquel que no esté de acuerdo con la barbarie del kirchnerismo o con los tira piedras estemos del mismo lado, pero a veces hay gobernadores o funcionarios… Diputados que prefieren seguir sus propios intereses como a veces lo hace el MID, como generalmente lo hace (Marcela) Pagano y compañía, que se ponen del lado del kirchnerismo andá a saber por qué interés personal”.
Además de sus dichos televisivos, Lemoine retrucó vía redes: “Si un diputado es capaz de cambiar su voto ‘porque le hablaron mal” no merece una banca; es como si un colectivero se pasara en rojo o te llevara puesto porque tiene un mal día. QUE QUEDE CLARO que cuando un diputado CAMBIA SU VOTO de LLA para el Kirchnerismo es POR OTRA COSA”.