Lilia Lemoine ahora puso la mira en Oscar Zago: “Ojalá votes bien y te de vergüenza traicionar al presidente”

Redacción | 14/10/2025 | Política | No hay comentarios

En un nuevo capítulo de tensiones que rodean la esfera libertaria, la diputada nacional por La Libertad Avanza Lilia Lemoine ahora apuró a su excompañero de bancada Oscar Zago y aludió a traiciones y presuntos videos comprometedores. “Ojalá votes bien y te de vergüenza traicionar al Presidente”, sentenció.

La disputa vía redes comenzó cuando Lemoine compartió en su cuenta de X un video de su participación en un programa de LN+ donde acusó a diputados del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), cuyo titular es Zago, de “seguir sus propios intereses”.

“Entiendo que el Gobierno intentó hacer los acuerdos con la gente que no responde al kirchnerismo, pero como dijo Javier ‘el tango se baila de a dos’. Hay gente que acordó y después hizo cualquier cosa. No se trata solamente de uno. Uno por supuesto que quiere”, expresó Lemoine.

Y continuó: “Claro que queremos que todo aquel que no esté de acuerdo con la barbarie del kirchnerismo o con los tira piedras estemos del mismo lado, pero a veces hay gobernadores o funcionarios… Diputados que prefieren seguir sus propios intereses como a veces lo hace el MID, como generalmente lo hace (Marcela) Pagano y compañía, que se ponen del lado del kirchnerismo andá a saber por qué interés personal”.

Además de sus dichos televisivos, Lemoine retrucó vía redes: “Si un diputado es capaz de cambiar su voto ‘porque le hablaron mal” no merece una banca; es como si un colectivero se pasara en rojo o te llevara puesto porque tiene un mal día. QUE QUEDE CLARO que cuando un diputado CAMBIA SU VOTO de LLA para el Kirchnerismo es POR OTRA COSA”.

 

