Lilia Lemoine a dónde vaya… la sigue el escándalo
Lilia Lemoine volvió a encabezar un tenso cruce en la vía pública con tres hombres que llevaban pecheras con el logo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la leyenda “jubilados”, por lo que se cree que se encontraban en el centro porteño manifestándose en la marcha de todos los miércoles frente a Congreso.
Lo cierto es que, nuevamente, a la diputada de La Libertad Avanza se la ve muy alterada, tratando de mostrar que estas personas la estaban “acosando”. De hecho, se la escucha decir mientras filma a los manifestantes: “Les aviso que los voy a denunciar por acoso”.
“¿Qué es la zona roja esta ahora?”, se escucha decir a uno de los hombres, en un evidente intento de insultar a la legisladora. “¿Usted sabe que a una mujer en la calle no se la puede avanzar y decirle cosas asquerosas? Los voy a denunciar”, responde Lilia, a lo que otro le responde: “Y nosotros a vos por estar con los narcos y Espert, andá a c…”.
“Vos nos estás robando a nosotros, estás con narcos”, insiste el hombre, tras lo cual Lemoine le indica que “tratar de prostituta a una mujer en la calle es acoso callejero”.
Hola @ATECapitalOk, necesito los datos de estos individuos para una denuncia penal. Hay otro video pero creo que con este es suficiente para identificarlos. Gracias. pic.twitter.com/bFQWXIkXgL
— Lilia Lemoine (@lilialemoine) October 15, 2025
Independientemente de los insultos, en el video se aprecia que es la diputada quien persigue a los hombres y no a la inversa. De hecho, el clip se viralizó en redes sociales y los internautas liquidaron a la libertaria: “Dale, ahí te pasan los datos Lili. Se te ve muy sana de paso”, le contestó un usuario de X, en relación a la denuncia de la que habla Lemoine.
Otros, en tanto, indicaron: “Es ‘acoyo casejero’. No. Son ciudadanos expresándose en libertad. Sos diputada, nos debés todas las explicaciones que se te pidan”; “Pero ¿vos no estabas a favor del acoso callejero? ¿Te colgás del feminismo cuando te conviene? ¿O cómo es?”; “¿Y la señora a la que vos atacaste porque te estaba filmando como vos hacés con todo el mundo cómo puede proceder? Porque vos no sos una ciudadana común y corriente”, fueron sólo algunos de los mensajes.