Líderes europeos critican a Israel por impedir la misa del Domingo de Ramos en Tierra Santa
La policía israelí ha desatado una polémica internacional tras impedir oficiar la misa del Domingo de Ramos en el templo del Santo Sepulcro, en la Ciudad Vieja de Jerusalén. “Impedir la entrada del cardenal y del custodio a Tierra Santa constituye una medida manifiestamente irrazonable”, destacó la Iglesia. Drástico repudio español, italiano y francés.
El Gobierno italiano fue el primero en condenar que Israel impidiera oficiar la misa, en lo que considera “una ofensa”. “El Santo Sepulcro de Jerusalén es un lugar sagrado para la cristiandad y, como tal, debe preservarse y protegerse para la celebración de los ritos sagrados”, ha expresado el Ejecutivo liderado por Giorgia Meloni en un comunicado.
Desde su perfil de X, el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani (del otrora partido dirigido por Berlusconi, Forza Italia), anunció que convocará este lunes al embajador de Israel, anticipando que: “Es inaceptable”, lo ocurrido.
Pedro Sánchez ha condenado el “ataque injustificado a la libertad religiosa” y ha exigido a Israel “que respete la diversidad de credos y el derecho internacional”. Según el jefe del Ejecutivo, “sin tolerancia es imposible convivir”.
La actuación ha tenido eco en Estados Unidos: su embajador en Israel, Mike Huckabee, ha considerado una extralimitación la decisión de la policía hebrea. “Constituye un desafortunado exceso que ya está teniendo importantes repercusiones a nivel mundial”, ha aseverado.
El presidente de la república francesa, Emmanuel Macron, se ha unido a las críticas: “Ofrezco mi pleno apoyo al Patriarca Latino de Jerusalén y a los cristianos de Tierra Santa, a quienes se les impide celebrar la Misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro. Condeno esta decisión de la policía israelí, que se suma al preocupante aumento de las violaciones al estatus de los Lugares Santos en Jerusalén. Debe garantizarse la libertad de culto en Jerusalén para todas las religiones”.