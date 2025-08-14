Licitaron obras para impermeabilizar techos y renovar sanitarios en la Escuela Nº 71 de Concordia
El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, realizó la apertura de sobres para ejecutar obras que solucionarán filtraciones, problemas sanitarios y de presión de agua en la Escuela Nº 71 Independencia de Concordia.
Ubicada en bulevar Yuquerí y Córdoba, la institución se caracteriza por su diseño en forma de panal, con aulas y comedores techados en chapa y una galería interna con losa de hormigón armado. Sin embargo, presenta filtraciones, deterioro en cielorrasos, deficiencias eléctricas y fallas estructurales, lo que motivó la intervención.
La obra beneficiará a 687 estudiantes y contempla la impermeabilización de techos, la instalación de un tanque de agua adicional, la optimización de los sanitarios, mejoras eléctricas y reparación de fisuras y columnas. El presupuesto oficial asciende a 32.544.265 pesos y el plazo de ejecución es de 45 días corridos. Tres empresas presentaron ofertas: Cyalco S.R.L., Juan José Coronel y Cocco Construcciones S.R.L.
El ministro Darío Schneider destacó que “esta obra es parte del trabajo sostenido que llevamos adelante desde la gestión provincial para fortalecer la infraestructura escolar en cada rincón de Entre Ríos. En la Escuela Nº 71 estamos garantizando que los estudiantes cuenten con instalaciones seguras, funcionales y en condiciones para el desarrollo de las actividades educativas”.
Las tareas incluyen el retiro de membranas asfálticas deterioradas, colocación de nuevas pendientes para mejorar el drenaje pluvial, reparación y reemplazo de babetas, instalación de inodoros y griferías nuevas, colocación de luminarias, mejoras en desagües y un tanque de reserva adicional para garantizar presión de agua en los sanitarios más alejados.
Del acto participaron el jefe zonal departamental de Concordia, José Luis Malvasio; el técnico de la DGAyC, Miguel Ángel Durán; la directora de la escuela, Clarisa Toledo; las vicedirectoras Verónica Principi y Ferrand Vanesa; las secretarias Josefa Lima y Amarillo Moira; la senadora provincial Gloria Liliana Cozzi; el director Departamental de Escuelas, José Luis Ferrari; y la supervisora Zona A, Ramona Fernández.