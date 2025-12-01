Licitación en La Paz: se proyecta ampliar y refuncionalizar la escuela Nº 90 Canal de Beagle con una inversión superior a 37 millones
El Gobierno de Entre Ríos llevó adelante la apertura de sobres para la obra de refuncionalización y ampliación de la escuela Nº 90 Canal de Beagle, ubicada en la ciudad de La Paz. La intervención permitirá sumar un aula, mejorar instalaciones y adecuar espacios esenciales del edificio, con una inversión oficial que supera los 37 millones de pesos.
La ceremonia administrativa, realizada por el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, correspondió a la licitación destinada al reacondicionamiento del establecimiento. El proyecto prevé una inversión de 37.568.160 pesos y un plazo de ejecución de 75 días corridos. Para esta instancia se presentaron tres oferentes: El Trébol Construcciones, Lucas Zanon y Luxe Obras y Proyectos Cooperativa de Trabajo Limitada.
La escuela, situada a 200 metros de la avenida Hipólito Irigoyen —acceso sur de La Paz desde las rutas nacionales 12 y 6—, brinda educación de nivel inicial y primario. El edificio fue construido en 1973 bajo el programa Ford para la Educación, impulsado por la Fundación Ford y una red de concesionarios que promovieron la construcción y donación de 41 escuelas rurales en el país. Lo que antaño era una zona periférica hoy forma parte del crecimiento urbano de la ciudad.
La intervención permitirá transformar la antigua casa habitación, actualmente utilizada como depósito, en un nuevo espacio áulico. El plan incluye la demolición y reorganización del área para conformar el aula, la reparación de filtraciones, la adecuación de la instalación eléctrica, la construcción de una ampliación lindera al comedor destinada a depósito, mejoras en los sanitarios y trabajos de pintura exterior e impermeabilización.
Al referirse al proyecto, el coordinador general del Ministerio de Planeamiento, Hernán Jacob, destacó: “Sumar un espacio destinado al aprendizaje en esta escuela de La Paz forma parte del trabajo que estamos llevando adelante en toda la provincia. Es un establecimiento que crece junto a sus gurises, y para su funcionamiento es fundamental contar con instalaciones seguras, accesibles y adecuadas que beneficien a los estudiantes y docentes”.
El acto contó con la presencia de la directora de la escuela Nº 90, María Almirón; la supervisora María de los Ángeles Ridruejo; la directora departamental de Escuelas, Miriam Alejandra Marusich; el jefe zonal de Arquitectura provincial, Fausto López; y el técnico de la DGAyC, Miguel Ángel Durán.