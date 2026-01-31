Librerías advierten que los útiles escolares quedaron “rezagados” frente a otros precios de la economía
La proximidad del inicio del ciclo lectivo puso en evidencia una marcada distorsión en la canasta escolar, donde comerciantes del sector aseguran que los precios de los artículos de librería no acompañaron el ritmo de aumentos de otros rubros.
En una comparación sobre la competitividad del sector, Daniel Iglesias López, referente de la Cámara de Librerías y Papelerías de la Argentina (CAPLA), señaló que mientras los costos de servicios y mantenimiento se incrementan, los útiles escolares quedaron muy por detrás. “Un lápiz negro cuesta 300 pesos; yo para tomarme un café te voy a vender 40 lápices negros”, graficó en declaraciones a Splendid AM 990, al remarcar que un producto que puede durar meses hoy equivale a una fracción mínima de una merienda.
El análisis de la situación económica actual muestra que la inflación en el sector librero se ubica por debajo del índice general. “En el segundo semestre hubo deflación en muchos productos; pinturitas que costaban 4000 pesos pasaron a valer 1800”, explicó el dueño de la librería Tesis, al atribuir el fenómeno a la fuerte competencia y a la corrección de expectativas en el mercado mayorista.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, esta tendencia, aunque representa una buena noticia para las familias, implica un desafío para la sostenibilidad del comercio tradicional, que debe afrontar aumentos en salarios y tarifas con precios de venta estancados o en baja.
Más allá de la coyuntura, Iglesias López también advirtió sobre un mercado en retracción, influido por la irrupción tecnológica y la caída de la natalidad. “Las nuevas tecnologías hacen que otros productos dejen de venderse; se imprime menos, se vende menos papel”, indicó, y citó proyecciones que estiman una reducción de más de un millón de alumnos hacia 2030.
Ante este panorama, el referente del sector reivindicó la compra presencial y el asesoramiento profesional en las librerías. “Si querés hacer una compra óptima, podés gastar muy poco dinero; el consejo es venir con tiempo para poder elegir y comparar”, concluyó.