Liberaron a Ricardito, un yacaré overo que había sido hallado en una vivienda y trasladado al Malbrán para su investigación
Personal del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe concretó la liberación de “Ricardito”, un yacaré overo (Caiman latirostris) que había sido trasladado en octubre pasado desde la Ciudad de Buenos Aires, tras haber permanecido más de diez años en un entorno inapropiado para su especie, dentro de una pequeña pileta del Instituto Malbrán.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la reinserción se realizó en un área natural protegida de la provincia, luego de que el ejemplar atravesara un proceso de recuperación integral en el Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna (Criif) La Esmeralda, en la ciudad de Santa Fe. Allí permaneció durante varios meses hasta alcanzar las condiciones sanitarias, ecológicas y comportamentales necesarias para su regreso a la vida silvestre.
“Esta liberación no es solo un hecho emotivo o simbólico: es el resultado concreto de una política pública que elige actuar con evidencia científica, responsabilidad institucional y compromiso con la vida”, expresó el ministro Enrique Estévez, quien destacó que recuperar, rehabilitar y devolver animales a su hábitat natural forma parte de la estrategia ambiental de la provincia.
La historia de Ricardito
Ricardito fue hallado hace más de una década en una vivienda particular y posteriormente derivado al Instituto Malbrán. Su caso tomó notoriedad pública no solo por su singularidad, sino también por poner en evidencia la problemática de la tenencia ilegal de fauna silvestre y la necesidad de respuestas estatales responsables y científicamente fundamentadas.
A partir de una intervención judicial impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), con el acompañamiento del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de CABA, el Área de Fauna de la Policía Federal Argentina y el Ecoparque porteño, el animal fue trasladado al Criif La Esmeralda, donde se desarrolló su proceso de rehabilitación.
El ejemplar llegó con signos evidentes de haber vivido durante años en condiciones inadecuadas, por lo que un equipo técnico interdisciplinario evaluó su estado sanitario, nutricional y conductual. Si bien no presentaba enfermedades de base, no contaba con el peso adecuado ni con los comportamientos propios de un animal silvestre, aspectos que debieron ser trabajados antes de autorizar su liberación.
Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe remarcaron que la reinserción de Ricardito simboliza una política pública basada en la ciencia, la articulación institucional y el respeto por la biodiversidad, y refuerza la importancia de combatir la tenencia y el tráfico ilegal de fauna.