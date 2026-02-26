Ley de Glaciares: Brutal agresión de la Policía Federal a camarógrafo de América TV en Congreso
Mientras recibía asistencia médica en el Hospital Ramos Mejía, Facundo Tedeschini, camarógrafo del canal A24 que fue agredido y detenido por efectivos de la Policía Federal Argentina en Congreso, relató el momento de su arresto por parte del personal uniformado y otros de civil. “Me patearon, me pegaban por abajo”, describió en diálogo con América TV.
El momento de la agresión al camarógrafo de A24 en el marco de la detención de activistas de Greenpeace en el Congreso. @radiomitre pic.twitter.com/Qx5t5ergLn
— Rodrigo Jorge (@rodrigojorgeok) February 26, 2026
“Estábamos en un lugar donde no había ninguna obstrucción. Yo estaba al lado de la reja del estacionamiento. Nosotros tenemos el móvil y trabajamos con cable. En un momento la policía comienza a avanzar, el cable me queda abajo de la policía. Yo no podía retroceder porque tenía el cable. Tiraba la cámara o retrocedía. Yo la verdad que no voy a dejar la cámara, no la dejé nunca. Entonces la policía empezó a empujarme, yo no podía retroceder y pasó todo lo que pasó”, detalló Tedeschini.
El camarógrafo Facundo Tedechini (@AmericaTV) fue brutalmente golpeado por la Policía Federal frente al Congreso. Estaba registrando la detención de activistas de Greenpeace que protestaban contra la modificación de la Ley de Glaciares. pic.twitter.com/ghbxW2b6lz
— Revista Cítrica (@revistacitrica) February 26, 2026
Al referirse puntualmente al momento de la detención, el camarógrafo explicó: “Yo le ponía un freno a la policía con la mano, porque fue muy violento cómo nos hacían retroceder. En un momento me tiraron, yo trato de caer con el codo para que la cámara no golpee contra el piso”.
ESTAN TOTALMENTE PASADOS DE FALOPA.
Agredieron y detuvieron a un camarógrafo de A24 que cubría la protesta de Greenpeace contra la Ley de Glaciares en el Congreso.
Lo tiran y lo patean en el piso. Totalmente drogados.
Es un golpe a la libertad de expresión. pic.twitter.com/92AK9xcw8M
— PAMPA✌️ (@Pampa139) February 26, 2026
“Inclusive sigo dando planos desde el piso hasta que en un momento me sacaron la cámara, me agarraron entre 6 o 7 policías y me llevaron para adentro. Me patean, me pegaban por abajo para que no se vea. Mientras retrocedíamos me tiran gas pimienta”, agregó.