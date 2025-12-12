Leonel Chiarella asumió la conducción de la UCR nacional en medio de tensiones internas
El intendente de Venado Tuerto y vicepresidente de la UCR santafesina, Leonel Chiarella, fue elegido este viernes como nuevo presidente del Comité Nacional del radicalismo, sucediendo a Martín Lousteau, según confirmaron fuentes partidarias a la Agencia Noticias Argentinas.
A sus 36 años, Chiarella aseguró que durante su gestión buscará “representar de la mejor manera los valores y el trabajo de la UCR”. Destacó que el radicalismo gobierna cinco provincias y más de 500 intendencias, y sostuvo que esas administraciones demuestran que “cuando no hay corrupción, los recursos alcanzan”.
El dirigente agregó que el espacio “gobierna con coraje” y remarcó la lucha contra el narcotráfico como uno de los ejes centrales de las gestiones radicales.
Consultado por la reforma laboral, Chiarella afirmó que trabajará junto a los bloques legislativos del partido y advirtió que “hay un sistema que no funcionó, porque hay más trabajadores en la informalidad que en la formalidad”. En ese sentido, sostuvo que “debe haber una modernización laboral” que contemple a pymes, trabajadores y pequeños comerciantes.
Además, planteó que existen medidas del Gobierno nacional con las que la UCR coincide por “sentido común”, y ejemplificó: “No es ideológico gastar menos de lo que se recauda; que los presos no puedan cometer delitos desde la cárcel y que el Estado acompañe al sector productivo”.
Disidencias internas y acusaciones de alineamiento político
La elección de Chiarella no estuvo exenta de tensiones: sectores históricos del radicalismo expresaron su rechazo. Ni Federico Storani ni integrantes del espacio Radicalismo Auténtico formarán parte del nuevo Comité Nacional.
Según indicaron a esta agencia, consideran que la nueva conducción apunta a integrarse al armado de Provincias Unidas, un esquema que —según remarcan— “ya resultó un fiasco electoral en la provincia de Buenos Aires”.
En esa línea, referentes como Storani, Juan José Casella y Luis Cáceres buscan reafirmar y consolidar el Radicalismo Auténtico como corriente interna.