Leonardo Sbaraglia fulminó a Milei: “Es muy agresivo, al punto de lo psiquiátrico”
Leonardo Sbaraglia, que protagonizó la serie de Carlos Menem, comparó a Javier Milei con el expresidente riojano y fue lapidario con el libertario. “Milei es un tipo muy, muy agresivo; al punto de lo psiquiátrico”, dijo el actor. También caracterizó como una “pesadilla” la situación actual argentina por el Gobierno actual y lamentó la “derechización” del mundo, que observa en la pregnancia de figuras como Donald Trump o Marine Le Pen.
Las declaraciones de Sbaraglia llegan en medio de la encendida polémica entre Milei y algunos actores a los que el presidente enfrenta desde el inicio de su mandato, vinculándolos con el kirchnerismo. Los cruces son punzantes en las últimas horas después de la campaña que lideró el jefe del Ejecutivo sobre la película de Guillermo Francella, “Homo Argentum”.
En diálogo con el canal de streaming OLA Stream Océano, el actor que hace pocas semanas acaparó la opinión pública por su interpretación del expresidente Carlos Saúl Menem en la serie biográfica sobre su vida, declaró sobre su visión de la Argentina actual: “Menem fue un presidente difícil y duro, pero lo que estamos viviendo ahora es una pesadilla. No sabemos bien dónde termina esa pesadilla, y eso lo hace difícil”.
“Y Milei, que se declara admirador de Menem, propaga al mismo tiempo odio y grieta. Es un tipo muy agresivo. Muy agresivo, al punto de lo psiquiátrico”, sostuvo Sbaraglia, mientras cebaba un mate desde su casa y dialogaba con el panel del programa Se arregla el mundo. Y parangonó al presidente que le tocó interpretar para la serie de Amazon: “Menem era todo lo contrario: un conciliador y muy persuasivo. Un tipo que estaba abierto a la conciliación y el encuentro”.
Luego, el actor relacionó la coyuntura política argentina a la global, para después retornar hacia asuntos domésticos: “El mundo se está yendo, desgraciadamente, de la mano de Donald Trump, de Marine Le Pen, y de la primera ministra de Italia (Giorgia Meloni). El mundo está tendiendo a una derechización tremenda, y eso es lo preocupante. Todos estamos shockeados, y en Argentina lo estamos sufriendo muy de cerca”.
“Hay que fijarse lo que está pasando todos los miércoles [por la marcha por los jubilados], el nivel de represión que hay… Desde mi punto de vista, está todo al revés. Pero no soy analista político y trato de entender y de escuchar a la gente que sabe más”, continuó su argumento Sbaraglia, que no entró en la polémica con Francella, con quién sí se enfrentó Pablo Echarri.
“Estamos ante un momento muy difícil. Hay que entender cómo organizarse, cómo organizar algún tipo de estructura política que proteja a la gente que labura, a la que está organizada gremialmente”, añadió.
Y señaló cuál es, a su juicio, la cuestión, mientras cebaba otro mate: “Si uno ve una foto de Donald Trump, uno no ve gente del poder político, sino del poder económico. En Argentina pasa, en otra escala, lo mismo”.
Ya mate en mano, se aventuró a más: “El Estado es el único lugar en que la gente puede defender la propia identidad cultural, educacional y científica; todo lo que está en riesgo, no sólo en Argentina, sino en el mundo. No sé quién se está beneficiando por todo esto”.