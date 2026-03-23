Leonardo Balerdi es nueva baja para la selección argentina
La fecha FIFA viene maldita para la selección argentina. No solo por la cancelación de la Finalissima, sino también por las lesiones. A las ausencias de Lisandro Martínez, Lautaro Martínez, Gio Lo Celso y Juan Foyth -todas de diferente gravedad- se sumó este lunes la baja de Leonardo Balerdi. El defensor, capitán del Olympique de Marsella, ni siquiera viajó a Buenos Aires. Su reemplazante será un viejo conocido de Lionel Scaloni: Lucas Martínez Quarta, de River y campeón de la Copa América 2024.
Balerdi fue titular y disputó los 90 minutos este domingo en la dura derrota de su equipo en el estadio Velodrome contra Lille, con un tanto de cabeza del experimentado francés Olivier Giroud sobre la hora. Se lo notó agotado al surgido en Boca en el final del encuentro, pero evidentemente forzó el físico al máximo y sufrió una molestia muscular que junto con el cuerpo médico y técnico de la Argentina, prefirieron no profundizar evitando el trajín del viaje.
Al marcador central se podría sumar en las próximas horas Gonzalo Montiel, que deberá hacerse estudios por un problema muscular en el isquiotibial izquierdo durante el triunfo de River sobre Estudiantes de Río Cuarto en Córdoba. El lateral campeón del mundo, autor del penal que le dio la tercera estrella a la Albiceleste en Qatar, siempre fue una fija para Scaloni, que lo rotó con Nahuel Molina según el rival y el armado del equipo.
Scaloni ya había retocado su lista original con la inclusión del mediocampista Franco Mastantuono y el delantero Joaquín Panichelli, quienes se sumaron durante el fin de semana después de la confirmación del segundo amistoso de esta fecha FIFA contra Zambia.
La lista
Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, Francia) y Juan Musso (Atlético Madrid, España).
Defensores: Nahuel Molina (Atlético Madrid, España), Gonzalo Montiel (River Plate, Argentina), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata, Argentina), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia), Gabriel Rojas (Racing Club, Argentina), Marcos Acuña (River Plate, Argentina) y Lucas Martínez Quarta (River Plate, Argentina).
Mediocampistas: Franco Mastantuono (Real Madrid, España), Leandro Paredes (Boca Juniors, Argentina), Máximo Perrone (Como, Italia), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Valentín Barco (Racing Estrasburgo, Francia), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos) y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania).
Delanteros: Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo, Francia), Lionel Messi (Inter Miami, Estados Unidos), Nicolás Paz (Como, Italia), Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal), Nicolás González (Atlético Madrid, España), Giuliano Simeone (Atlético Madrid, España), Thiago Almada (Atlético Madrid, España), José López (Palmeiras, Brasil) y Julián Álvarez (Atlético Madrid, España).