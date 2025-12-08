León XIV suprime otra decisión de Francisco y se vuelve a debatir cómo se financia la Iglesia
En otra medida que da que hablar acerca de los cambios que está haciendo el pontífice, León XIV canceló la comisión de recaudación de fondos de la Santa Sede, creada durante la internación hospitalaria del papa argentino Francisco, que falleció el 21 de abril. Estaba dotada de una gran autonomía y todos sus integrantes eran italianos, incluidas dos monjas con cargos en el Vaticano.
El organismo debía determinar anualmente las campañas de sensibilización y recaudación de fondos. Debía individualizar los “ambientes operativos” y las modalidades de realización, definiendo “la programación de toda o en parte de la actividad”.
Podía también establecer o dar encargos operativos a uno o varios miembros y establecer la prioridad de los aspectos y de las iniciativas.
Los poderes eran de una amplia autonomía y León XIV, al parecer, decidió liquidarla.
La decisión (“quirógrafo” le llaman) fue firmada el 29 de septiembre, pero el anuncio recién fue difundido el domingo. El Consejo para la Economía vaticano habría dado las recomendaciones y una nueva estrategia.
En breve sería anunciado un grupo de trabajo para formular nuevas recomendaciones con propuestas, y el Consejo para la Economía propondría también los nombres de los integrantes que el papa aprobaría.