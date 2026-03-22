León XIV se mostró consternado por la guerra en Medio Oriente: “Es un escándalo para la humanidad”
León XIV rezó el Ángelus del mediodía desde la ventana del Palacio Apostólico vaticano, y dirigiéndose a la multitud reunida en la plaza de San Pedro, destacó que: “Sigo con consternación la situación en Medio Oriente”; y agregó: “Son un escándalo para la humanidad las guerras y la violencia”.
“No podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantas personas víctimas inertes de estos conflictos”, agregó el sumo pontífice.
“Lo que les hiere, hiere a toda la humanidad. La muere y el dolor provocado por estas guerras son un escándalo para toda la familia humana y un grito de afrenta contra Dios”, sostuvo.
León XIV hizo un llamado al “dialogo sincero”, que ponga fin a los conflictos en medio de la crisis desatada por el ataque estadounidense e israelí a Irán, que no citó.
“Renuevo con fuerza el llamamiento para perseverar en la práctica para que cesen las hostilidades y se abran finalmente los caminos de paz fundados en un diálogo sincero y en el respeto de la dignidad de toda persona humana”, concluyó su santidad entre los aplausos de la multitud que lo seguía desde la plaza de San Pedro.