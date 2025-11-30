León XIV reafirmó su aval a la solución de dos Estados, uno israelí y otro palestino
El papa León XIX arribó este sábado a Beirut, recibido por una leve llovizna y por un país que atraviesa una profunda crisis económica, social y política. Con sus 5,8 millones de habitantes, el Líbano sufre desde hace años las consecuencias de la violencia regional, el colapso financiero y la inestabilidad institucional. En este contexto, la visita del pontífice —que permanecerá hasta el martes— fue esperada con extrema expectativa, especialmente por los cristianos, que representan un tercio de la población y son una comunidad clave en Medio Oriente.
Durante el vuelo, el papa afirmó ante la prensa que “la Santa Sede apoya desde hace años la solución de dos Estados” y subrayó que “Israel sigue sin aceptarla”, aunque insistió en que esa propuesta es “la única capaz de resolver el conflicto actual”.
Al llegar a Beirut, fue recibido por el presidente libanés Josepph Aoun y numerosas autoridades religiosas. Más tarde, en un discurso en el palacio presidencial, donde se plantó un cedro en homenaje a la visita, el pontífice renovó su llamado a la paz, el diálogo y el entendimiento, especialmente frente a los líderes religiosos presentes. Allí evocó al papa Francisco, quien durante su pontificado lanzó reiterados mensajes a los libaneses, resumidos en su frase: “La paz es posible y se construye”.
El arzobispo greco católico melquita de Beirut, Jorge, destacó la relevancia de la visita al señalar que el papa llega en un momento “muy difícil para el Líbano y la región”. Expresó que los libaneses “temen el regreso a una guerra total con Israel”, especialmente tras el reciente asesinato del número dos de Hezbollah, acontecimiento que volvió a tensar la situación regional.
La comunidad cristiana en el Líbano, que se remonta a los tiempos apostólicos, se ha reducido en los últimos años. Por eso, la presencia del pontífice es vista como “un signo de esperanza” y una señal de que “el Líbano no está olvidado”, según expresó el arzobispo.
El país, sin embargo, continúa sumido en un deterioro profundo desde 2019, cuando el sistema bancario colapsó, la moneda perdió casi todo su valor y los ciudadanos vieron evaporarse sus ahorros. La crisis derivó en escasez de combustible, electricidad y medicamentos.
A esto se sumó en 2020 la explosión del puerto de Beirut, causada por cientos de toneladas de nitrato de amonio mal almacenado. Fue una tragedia devastadora: 218 muertos, miles de heridos y daños valuados en miles de millones de dólares. Cinco años después, la investigación continúa estancada, sin responsables condenados.
El martes, antes de regresar a Roma, el papa rendirá homenaje a las víctimas de aquella explosión y se reunirá con algunos sobrevivientes.
Para este lunes está previsto que viaje en automóvil al monasterio de Maroun ad Annaya, donde visitará la tumba de San Charbel Makhlouf, santo maronita canonizado en 1977 por Pablo VI. También será recibido nuevamente por el presidente de la República.
Además, durante su estadía en el país el pontífice encabezará un encuentro ecuménico interreligioso en Beirut y presidirá una misa multitudinaria, reafirmando su mensaje de unidad y esperanza para una nación que atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente.