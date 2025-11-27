León XIV llegó a Ankara en su primer viaje internacional: homenaje a Ataturk y encuentro con Erdogan
Tras llegar este jueves al mediodía a Ankara, la capital de Turquía, en el primer viaje internacional de su pontificado, que durará seis días e incluirá también al Líbano, el papa León XIV visitó el mausoleo del fundador de la República Turca, Mustafa Kemal Ataturk. En el libro de honor, el pontífice escribió su deseo de “abundancia, paz y prosperidad al país y a su pueblo”.
En el marco de su visita oficial a Turquía, el papa León XIV fue recibido a pie de pista por el ministro de Educación turco, quien después en una sala del aeropuerto de Ankara le entregó un regalo cargado de significado espiritual e histórico: un panel de cerámica de alta calidad de la tradición arsenal de Iznik, elaborado con la técnica de decoración bajo esmalte y cuidadosamente decorado con símbolos cristianos y bizantinos.
Iznik, la ciudad antes conocida como Nicea recibirá el viernes al papa León XIV para conmemorar, junto con el patriarca Ortodoxo Griego Bartolomé y otros líderes cristianos, el 1.700 aniversario del Primer Concilio de Nicea, celebrado en el año 325.
Según explicó el Vaticano, el panel, titulado Heritage of Iznik, presenta en su composición central un par de pavos reales, emblemas tradicionales de la vida, la renovación y la inmortalidad, junto a un olivo, que simboliza la paz divina, la esperanza y la abundancia.
Los elementos heráldicos del diseño evocan los mosaicos de la Hagia Sophia, mientras que los bordes muestran lirios, representando la pureza, la castidad y la virtud divina, asociados en la tradición cristiana con la Virgen María y San José.
Según la tradición católica, el pavo real representa la vida eterna y la iluminación divina; el lirio simboliza la pureza y la virtud; y el olivo es un recordatorio de la paz de Dios. Con este regalo, la autoridad turca quiso destacar no solo la riqueza artística de la cerámica de Iznik, una tradición que perdura desde la época otomana, sino también valores espirituales compartidos entre las culturas y religiones.
Ya en el mausoleo, tras colocar una corona de flores ante el catafalco del fundador, acto acompañado por una breve ceremonia militar, el papa firmó el libro de visitas y posó para una foto de grupo en el gran edificio.
El papa se dirigió después al Palacio Presidencial, donde fue recibido en una ceremonia por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.
Agenda
León XIV partirá el viernes a Estambul, con un objetivo: la celebración del 1700.º aniversario del Concilio de Nicea, celebrado en mayo de 325, que representa un hito fundamental en la historia de la Iglesia.
El domingo, aterrizará en Beirut, la capital del atormentado Líbano, donde muchos cristianos conviven con una mayoría musulmana. La situación va de mal en peor, con una guerra con Israel, sobre todo en el sur del país, que no da tregua a una nación ya afectada por una crisis económica profunda. El Papa les lleva un mensaje de esperanza.