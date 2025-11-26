León XIV inició su primer viaje internacional: Turquía y el Líbano, entre la historia y la tensión regional
A seis meses de su elección y con 70 años, el papa León XIV se prepara para emprender este jueves su primer viaje internacional, una gira de seis días que lo llevará a Turquía y Líbano, dos escenarios muy distintos marcados por la diversidad religiosa y las tensiones geopolíticas actuales.
El itinerario comenzará con su llegada a Ankara, donde participará de la conmemoración del 1700.º aniversario del Concilio de Nicea, celebrado en el año 325. Ese acontecimiento es considerado un hito crucial para la historia del cristianismo, ya que allí se formuló el Credo que aún hoy recitan católicos, ortodoxos y distintas denominaciones cristianas. En Turquía, donde los cristianos representan una mínima parte de una población de 87 millones de habitantes mayoritariamente musulmana, el mensaje del pontífice apunta a la unidad y el diálogo interreligioso.
Cuatro días después, el 30 de noviembre, el Papa aterrizará en Beirut, capital del atribulado Líbano, un país con una fuerte presencia cristiana pero atravesado por una profunda crisis económica y un escenario de violencia persistente en su frontera con Israel. Allí, León XIV pretende llevar un mensaje de esperanza en medio de un contexto marcado por el temor y la inestabilidad.
El pontífice, de nombre civil Robert François Prevost, entiende que su visita se desarrolla en una de las zonas más frágiles del planeta, pero también en territorios cargados de historia para el cristianismo. El núcleo espiritual de su paso por Turquía será Iznik (la antigua Nicea), donde se celebró el Primer Concilio Ecuménico, convocado por el emperador Constantino y realizado en la catedral de San Neofito, destruida años después por un terremoto.
En una reciente Carta Apostólica titulada “Unitate Fide”, León XIV recordó que los tiempos del Concilio “no eran menos turbulentos”, con debates como el del arrianismo, que negaba la divinidad plena de Jesús. La formulación del Credo fue la respuesta a esa disidencia y consolidó los fundamentos doctrinales del cristianismo.
Durante su estadía en Ankara, el Papa visitará al presidente Recep Tayyip Erdoğan, figura clave en los conflictos de Gaza y Ucrania. El pontífice insistirá en la necesidad de paz, diálogo y cooperación internacional.
Ya en Estambul, ingresará por primera vez a la Mezquita Azul, siguiendo los pasos de Francisco y Benedicto XVI, un gesto diplomático y espiritual de alto simbolismo.
La segunda parte del viaje estará marcada por el contacto con las comunidades católicas del Líbano, donde conviven maronitas, sirio-católicos, caldeos, armenios católicos y diversas iglesias protestantes.
A pesar de los carteles que ya anuncian su llegada, el clima es tenso: hace tres días, un ataque israelí mató en el sur de Beirut a Haytham Tabtabani, número dos de Hezbollah, hecho que incrementó el nivel de alerta.
Ni bien arribe a Beirut, León XIV será recibido por el presidente Joseph Aoun.
El 1 de diciembre visitará el Monasterio de San Marón, en Annaya, donde descenderá a la gruta que guarda los restos de San Charbel, a quien se atribuyen 29.000 milagros de curación.
La última jornada, el 2 de diciembre, tendrá un fuerte contenido emocional: el Papa realizará una oración silenciosa en el puerto de Beirut, lugar de la explosión que hace cinco años dejó más de 200 muertos y 7.000 heridos. Antes de regresar a Roma, oficiará una misa en memoria de las víctimas y sus familias en el paseo marítimo.