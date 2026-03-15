León XIV exhortó a que “cese el fuego en Medio Oriente”
Ya instalado en sus departamentos del Palacio Apostólico, el Papa León XIV se dirigió hoy a los fieles que lo esperaban en la plaza San Pedro para solicitar el cese de la violencia en Medio Oriente y la reapertura de las vías de diálogo tras la “atroz violencia” que han padecido los pueblos de la región desde el inicio del conflicto, el 28 de febrero.
“En nombre de los cristianos de Medio Oriente me dirijo a los responsables de este conflicto. Cesen el fuego, que se reabran los caminos de diálogo”, expresó el pontífice.
El líder religioso añadió: “La violencia nunca podrá llevar a la justicia, a la estabilidad y a la paz que los pueblos esperan”.
León XIV también denunció que “miles de personas inocentes han sido asesinadas y muchísimas otras obligadas a abandonar sus propias casas”.
El Papa manifestó su profunda preocupación por la situación en el Líbano, país que visitó en diciembre pasado, durante su primera intervención como pontífice.
Esta semana, un sacerdote maronita fue víctima de un disparo durante un bombardeo. “Espero que los caminos del diálogo puedan sostener el bien común de todos los libaneses”, sostuvo.
Previo a esto, durante el rezo del Ángelus, el pontífice instó a “abrir los ojos” ante el sufrimiento y “los heridos del mundo”.
León XIV destacó que “es necesaria una fe despierta, atenta y profética, que abra los ojos ante las oscuridades del mundo y lleve allí a la luz del Evangelio, por medio de un compromiso de paz, de justicia y de solidaridad”, afirmó ante los fieles congregados en la plaza.
El Papa se mudó ayer oficialmente a sus apartamentos en el tercer piso del Palacio Apostólico Vaticano, donde residirá junto a su equipo más cercano, nueve meses después de su elección, según lo informado por la Santa Sede.
Su antecesor, el Papa Francisco, eligió vivir en la Casa de Santa Marta, el pensionado apostólico vaticano.
En los apartamentos se llevaron a cabo reformas y reestructuraciones en el edificio, además de habilitar un gimnasio para que el Papa pueda mantener su rutina de ejercicio.