León XIV cerró el año con un llamado a la reflexión y lamentó la devastación de la guerra y la muerte de Francisco
El papa León XIV lamentó este miércoles que 2025 haya estado marcado por la devastación de la guerra y por la muerte del papa Francisco, durante la última audiencia general del año celebrada en la plaza de San Pedro, ante miles de fieles que desafiaron el frío.
En su catequesis, el pontífice señaló que el año que concluye estuvo atravesado por acontecimientos significativos, algunos de ellos “felices”, como la peregrinación de numerosos fieles con motivo del Año Santo, pero también por episodios “dolorosos”, entre los que mencionó el fallecimiento del añorado Francisco, ocurrido en abril, y los conflictos armados que continúan devastando distintas regiones del planeta.
Al dirigirse a los presentes, León XIV invitó a la Iglesia y a los fieles a poner todo frente al Señor al concluir el año, confiándose a su Providencia y pidiendo que se renueven, en los días venideros, “los prodigios de su gracia y de su misericordia”.
En ese marco, recomendó meditar sobre lo recibido de Dios durante el último año y realizar un “honesto examen de conciencia”, valorando la respuesta personal a los dones recibidos y pidiendo perdón por las ocasiones en que no se supo atesorar sus inspiraciones ni administrar adecuadamente los talentos confiados.
El Papa también destacó la experiencia del Jubileo, iniciado por Francisco y que él mismo clausurará el próximo 6 de enero, tras un año en el que millones de peregrinos de todo el mundo llegaron a Roma para cruzar la Puerta Santa en busca de perdón. Subrayó que esta vivencia recuerda que “toda la vida es un viaje” cuya meta final es el encuentro con Dios y la comunión eterna con Él.
Antes de la audiencia general, León XIV recorrió una plaza colmada a bordo del papamóvil, donde bendijo a numerosos niños y saludó a los fieles, entre ellos un grupo de 35 jóvenes palestinos que arribaron a Roma por el Jubileo.
La jornada concluirá por la tarde con la última misa del año en la basílica de San Pedro, en la que se entonará el tradicional himno del Te Deum, como señal de agradecimiento.