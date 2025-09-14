León XIV celebró su cumpleaños en el Angelus de este mediodía
Emocionado, el papa León XIV saludó a la multitud reunida este domingo en la plaza de San Pedro para el Angelus del mediodía y anunció: “Hoy cumplo 70 años”. Le respondió una prolongada ovación seguida de aplausos y canciones, más el sonido de varias bandas musicales.
Por primera vez en mucho tiempo, incluyendo los doce años de pontificado del papa argentino Francisco, en el Angelus el pontífice que asumió hace cuatro meses no habló de las guerras que cada vez más envuelven al mundo.
En cambio, hoy el final del Angelus mostró a miles de fieles que entonaron cánticos para saludarlo. Un “finale” distinto de la habitual bendición del domingo al mediodía en San Pedro.
Hoy, domingo 14 de septiembre, al término de la oración del Ángelus, el Papa León XIV celebró su 70 cumpleaños dando las gracias a sus padres y a todos aquellos que lo recordaron en sus oraciones. pic.twitter.com/LaGF16WL27
Es el pontífice más joven desde más de tres décadas, después de que Juan Pablo II fuera elegido en 1978, a los 58 años.
Robert Francis Prevost nació el 14 de setiembre de 1955 en la ciudad norteamericana de Chicago. Sus padres fueron Louis, de orígenes franceces e italianos, y Mildred, de ascendencia española. También tiene nacionalidad peruana debido a sus muchos años en en ese país.
Anoche miles de fieles le desearon un feliz cumpleaños durante un concierto en la Plaza de San Pedro, en el que cantaron varios artistas, entre ellos el tenor Andrea Bocelli.
Igualmente, los niños ingresados en el hospital “Bambino Gesú” le hicieron llegar dibujos en los que lo representan con banderas de la paz.
Este domingo por la tarde, a las 17, habrá una conmemoración de los mártires de la fe en el siglo XXI en la basílica romana de San Pablo Extramuros.