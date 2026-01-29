Lena afirmó que la reforma previsional apunta a garantizar el 82% móvil en Entre Ríos
La diputada provincial Gabriela Lena (UCR–Juntos por Entre Ríos) se refirió al proyecto de reforma previsional impulsado por el Gobierno provincial y sostuvo que se trata de una iniciativa que “está siendo ampliamente debatida y estudiada” y que tiene como objetivo central garantizar el 82% móvil, derecho que ya se encuentra consagrado en la Constitución.
En diálogo con el periodista Manuel Lazo, en el programa Bitácora Política, la legisladora explicó que la discusión excede el plano normativo. “Una cosa es tener el 82% móvil escrito y otra muy distinta es contar con los recursos para poder cumplirlo. Precisamente, esta reforma viene a dar una respuesta concreta en ese sentido”, subrayó.
Lena remarcó que el espíritu de la iniciativa es asegurar la sostenibilidad del sistema previsional, de modo que el derecho constitucional pueda efectivizarse en el tiempo y no quede solo como una declaración formal.
Por otro lado, la diputada se refirió a la Comisión Investigadora para determinar el origen de la deuda pública provincial, a la que calificó como un tema “más que importante”. Al respecto, señaló que es necesario conocer “cuándo se contrajo la deuda, cómo se contrajo, quiénes fueron los responsables y en qué se utilizaron esos recursos”.
En ese sentido, agregó que la investigación también permitirá dotar al actual gobierno de herramientas institucionales para un manejo responsable del endeudamiento. “Va a haber una ley que habilite a investigar todo lo que se haga en materia de deuda pública, cómo se toma y cómo se utiliza. Eso también es cuidarnos como gestión y hacer las cosas bien”, reflexionó.