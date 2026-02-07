Leishmaniasis visceral: monitorean flebótomos en Chajarí, San Jaime y Federación
El programa provincial de Zoonosis y Vectores, dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos, realizó desde comienzos de año un monitoreo de flebótomos transmisores de leishmaniasis visceral en las localidades de Chajarí, San Jaime de la Frontera y Federación, en coordinación con áreas municipales y hospitales públicos.
La leishmaniasis visceral es una enfermedad parasitaria grave que afecta a personas y perros y se transmite a través de la picadura de un insecto muy pequeño, de entre 2 y 4 milímetros, denominado flebótomo. El perro es el principal reservorio: cuando el insecto pica a un can infectado, puede ingerir el parásito y luego transmitirlo al picar a otra persona o animal.
Para este seguimiento, el equipo técnico instaló mini trampas de luz durante tres noches consecutivas para capturar el vector y, en paralelo, realizó extracciones de sangre a caninos del área monitoreada.
Los resultados serán analizados por Zoonosis y Vectores y por el Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemoepidemias (Cendie) ANLIS Malbrán, mientras que las muestras caninas serán evaluadas por el Laboratorio Provincial de Epidemiología.
“Luego de obtener los resultados, se socializarán con los municipios y áreas correspondientes, y brindaremos los protocolos a seguir”, señaló el responsable del programa, Jerónimo Garcilazo Amatti, quien remarcó que “este trabajo se realiza de manera ininterrumpida desde 2016”.
El norte entrerriano es considerado el sector de mayor riesgo sanitario, ya que reúne condiciones que favorecen la circulación de la enfermedad: positividad en caninos y en trampas, temperaturas elevadas y procesos de deforestación, factores que facilitan la expansión de una patología de origen tropical.
A partir de los antecedentes detectados en Monte Caseros (Corrientes) en 2009, cuando se comprobó la dispersión hacia el sur del vector, Entre Ríos fue identificada como área vulnerable. Desde entonces, la provincia sostiene un monitoreo sistemático en distintas localidades del norte.
Garcilazo Amatti destacó: “Entre Ríos cuenta con un equipo consolidado que trabaja de forma permanente en la vigilancia de la leishmaniasis visceral. La información generada permite conocer el escenario epidemiológico local para que se adopten medidas de prevención y control oportunas”, y subrayó que estos datos se ponen a disposición de los municipios para anticipar y abordar integralmente esta enfermedad.