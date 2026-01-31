Legisladores peronistas pidieron reunirse con Frigerio por el impacto fiscal de la reforma laboral en Entre Ríos
El senador nacional Adán Bahl y los diputados nacionales Guillermo Michel, Blanca Osuna, Marianela Marclay y Gustavo Bordet reiteraron formalmente el pedido de audiencia al gobernador Rogelio Frigerio para analizar el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y que, según advirtieron, podría generar un perjuicio económico para la provincia de Entre Ríos.
En la presentación realizada este viernes, los legisladores del peronismo recordaron que ya habían solicitado una reunión mediante una nota enviada el 5 de enero, la cual —indicaron— aún no obtuvo respuesta. En ese escrito señalaron que el tema reviste una “gravedad institucional y fiscal significativa” para la provincia.
“Como fuera oportunamente expuesto, el proyecto de ley denominado ‘Modernización Laboral’, actualmente en tratamiento en el Congreso de la Nación y que ya cuenta con dictamen favorable, encontrándose próximo a ser tratado en sesión extraordinaria en la Honorable Cámara de Senadores, incorpora en su artículo 191 una modificación sustancial en la escala del Impuesto a las Ganancias de las sociedades, reduciendo las alícuotas aplicables a los tramos de mayor facturación”, expresaron.
En esa línea, sostuvieron que “la modificación implica una merma significativa en la recaudación del tributo, con impacto directo sobre los recursos” que recibe Entre Ríos a través de la coparticipación.
“En este contexto, y atendiendo a la responsabilidad institucional de resguardar los recursos de Entre Ríos, consideramos imprescindible mantener una reunión política con su persona, a efectos de conocer su posición frente a este proyecto y analizar en conjunto posibles estrategias o alternativas que eviten o mitiguen el perjuicio económico para nuestra provincia”, consignaron.
Finalmente, manifestaron su “disposición al diálogo y al trabajo conjunto” y señalaron que permanecen a la espera de una respuesta que permita coordinar fecha y horario para el encuentro solicitado.