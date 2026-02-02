Legisladores entrerrianos se reunieron con AGMER y CTA para rechazar las reformas laboral y educativa
En el marco de las acciones que CTERA viene impulsando frente a las reformas que promueve el gobierno de Javier Milei en materia laboral y educativa, legisladores nacionales mantuvieron un encuentro con la conducción de AGMER y CTA para analizar el impacto de los proyectos en debate, entre ellos la denominada “Ley de Libertad Educativa”.
De la reunión participaron los legisladores Guillermo Michel, Marianela Marclay, Adán Bahl y Blanca Osuna, junto a los secretarios generales de AGMER y CTA, Abel Antivero y Sergio Elizar, además de otros integrantes de las conducciones provinciales del sindicato docente.
Durante el intercambio, los representantes sindicales manifestaron su preocupación y rechazo a las iniciativas del Ejecutivo nacional, al considerar que implican un retroceso en las condiciones laborales y un riesgo para el sistema de educación pública. En ese sentido, señalaron que la propuesta de “Libertad Educativa” contempla la derogación de la Ley 26.206, normativa que —según indicaron— consolidó las bases del sistema educativo tras las transformaciones de la década del 90.
Por su parte, los legisladores coincidieron en advertir sobre la gravedad de las consecuencias que podrían generar estas reformas y expresaron su compromiso de rechazarlas en el Congreso, trabajando en la construcción de mayorías que impidan su aprobación.
Desde los sindicatos evaluaron el encuentro como positivo y destacaron la predisposición de diputados y senadores para articular acciones conjuntas. Además, anticiparon que se impulsarán medidas de visibilización y reclamo en distintos puntos de la provincia y del país.