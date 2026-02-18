Legisladores destacaron el orden fiscal y la proyección de desarrollo tras el mensaje de Frigerio
Luego del discurso del gobernador Rogelio Frigerio en la apertura del 147º período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, legisladores entrerrianos valoraron el ordenamiento de las cuentas públicas, la transparencia en la gestión y la planificación de una agenda de desarrollo para la provincia.
El senador Raúl Dal Molin calificó la exposición como “un discurso realista”, y afirmó que el mandatario “ha marcado el primer tiempo del ordenamiento que ha llevado en las cuentas públicas y nos ha dejado como tarea dos años de gobierno en un horizonte, en mi criterio, de desarrollo”.
Por su parte, el diputado Bruno Sarubi consideró que se trató de un mensaje “muy claro”, que “refleja gran parte de la realidad de nuestra provincia, el trabajo que se viene realizando y el norte hacia dónde se quiere ir”. Además, agregó: “De a poco se empieza a ver el reflejo en la sociedad de los hechos, de todas las obras que se están haciendo y las transformaciones”.
En tanto, el senador Raúl Vergara sostuvo que el discurso “ratifica el compromiso del gobierno de la provincia con la realidad de los entrerrianos, donde ha reiterado que el ajuste no solamente es para el sector privado, sino que hoy está haciendo el esfuerzo el sector público y donde el compromiso del equilibrio fiscal es un mensaje de mucha austeridad”.
Asimismo, remarcó que haber mantenido los aumentos impositivos por debajo de la inflación “significa un compromiso que tiene el Estado provincial con la realidad de todos los entrerrianos”, concluyó.