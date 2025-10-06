LeBron James anuncia que revelará una gran decisión sobre su futuro en la NBA
LeBron James, de 40 años, y próximo a iniciar su 23ª temporada en la NBA a finales de octubre, confirmó que este martes dará a conocer una “decisión”, sin aclarar si se trata del fin de su legendaria carrera, que aún genera incertidumbre.
A través de sus redes sociales, la estrella de Los Angeles Lakers compartió un avance de una entrevista que se emitirá el martes a las 13 (hora argentina), en la que revelará lo que describió como “la decisión de las decisiones“.
The decision of all decisions. October 7th. 12pm EST. #TheSecondDecision pic.twitter.com/1uop8sIU25— LeBron James (@KingJames) October 6, 2025
El mensaje recuerda a “The Decision” (“La decisión”), la famosa transmisión de 2010 en la que James anunció su traslado de Cleveland a Miami, donde ganó dos de sus cuatro títulos de la NBA.
El Rey, que cumplirá 41 años en diciembre, ha alimentado las especulaciones sobre un posible retiro al final de la próxima temporada, que comenzará el 21 de octubre.
“Estoy feliz de poder seguir practicando este deporte que tanto me gusta durante una nueva temporada”, declaró James durante la jornada de prensa de los Lakers el 29 de septiembre.
“Pase lo que pase, estoy muy involucrado porque no sé cuándo terminará, aunque el final se acerque”, añadió el jugador considerado por muchos como el mejor basquetbolista de la historia.