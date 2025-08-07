Leagues Cup: Rodri De Paul y Lucho Suárez pusieron al Inter Miami en los cuartos de final
Inter Miami remontó un partido durísimo ante Pumas y se clasificó a los cuartos de final de la Leagues Cup. El equipo que comanda futbolísticamente Lionel Messi, quien se recupera de una lesión y observó el juego desde las gradas, se impuso 3-1 con goles de Rodrigo De Paul, el primero desde su llegada al equipo, Luis Suárez, de “Panenka” en un penal, y Tadeo Allende, tras estupenda asistencia de Lucho.
Jorge Ruvalcaba fue el autor del gol del elenco mexicano que quedó eliminado. De esta manera, los dirigidos por Javier Mascherano se aseguraron el pase a la siguiente ronda del torneo internacional y esperan por el rival que se conocerá este jueves.
Sin el capitán y líder, la responsabilidad de ser los motores en la estructura que diseñó Javier Mascherano fueron la reciente y última incorporación, Rodrigo De Paul, y Luis Suárez. Juntos diseñaron una actuación espléndida para el triunfo 3 a 1.
Sin Messi, Inter Miami se posicionó 4-4-2, con Luis Suárez y Tadeo Allende como los futbolistas de ataque; el doble cinco con De Paul y Sergio Busquets, intentó presentarse como una usina de fútbol, aunque Pumas con presión, intensidad y rigor físico incomodó en los primeros compases y el arquero Ríos Novo rechazó al córner un remate de Adalberto Carrasquilla, después de un desborde por la izquierda de Jorge Ruvalcaba sobre Gonzalo Luján.
Demoró en hace pie Inter Miami, pero con paciencia empezó a adueñarse de la pelota. No fue fluida la asociación de pases, pero Suárez, desde fuera del área, tras un pase rasante de Yannick Bright, sorprendió al arquero Miguel Ángel Hernández, aunque al uruguayo le faltó precisión y la pelota salió junto al poste izquierdo.
Las partituras quedaron marcadas, con las Garzas juntando pases y adelantándose en el terreno, una invitación que proponía Pumas, que decidió replegarse para armar rápidos contraataques, con la velocidad de Ruvalcaba y el colombiano Álvaro Angulo, de reciente paso por Independiente, aunque el lateral izquierdo no atesora los mejores recuerdos de los Rojos, a pesar de ser una pieza destacada en la alineación.
Con nerviosismo, Messi –enfundado en un saco marrón- observó junto a su familia a sus compañeros que intercalaban buenas y malas. Tenía motivos para enseñarse intranquilo, la defensa de Inter Miami no es una línea confiable y Pumas con sus estocadas daba muestras de que era punzante.
El venezolano Telasco Segovia no explotaba como eje, como si la función de ser la segunda guitarra fuera la más valiosa; De Paul se equivocaba con el juego aéreo; Allende era impreciso, se apuraba en la resolución, y Suárez era un Llanero Solitario frente a la defensa de Pumas. Y el peor escenario lo generó Pedro Vite, que con un pase al vacío habilitó a Ruvalcaba, que trazó una diagonal perfecta y derrotó a Rios Novo.
El gol descolocó a Inter Miami, que se hundió durante cinco minutos, como se buscara oxigenar el cuerpo, pero también despejar la mente. Se encendió Bright con un cambio de frente e Inter Miami sorprendió con un movimiento: Suárez buscó la pelota recostado sobre la izquierda y De Paul asomó como delantero centro.
El uruguayo habilitó al volante argentino, que bajó la pelota con el pecho y con el pie derecho colocó milimétricamente el balón junto al palo izquierdo. Una definición de artillero, un gol que devolvió la tranquilidad a las Garzas.
La energía que transmitía Lucho Suárez era la de un futbolista ganador, pero que mantiene el apetito y la voracidad por el gol, a pesar de que físicamente no luzca como en los mejores días. Un enganche en el área de Segovia derivó en la mano penal de Rubén Duarte y el uruguayo se hizo cargo de la ejecución: picó la pelota y desató la locura de los hinchas.
Pumas se desconectó del partido en el segundo tiempo, y la jerarquía de piezas como Suárez, De Paul, Busquets, Jordi Alba… manejó la pelota y el territorio. Y Suárez se erigió como el futbolista que con movimientos y asistencias rompería el molde: recibió de De Paul y asistió a Allende, para que el cordobés señale el 3 a 1 y empezara a sellar la clasificación para los cuartos de final.
El uruguayo, más tarde, en una misma acción puso de cara con el arco a Allende y a Segovia, pero el argentino perdió el duelo ante el arquero Hernández y el venezolano remató a las manos del guardavalla.
Mascherano resguardó a Suárez, se retiró ovacionado, y mandó a la cancha a Benjamín Cremaschi; antes, el entrenador promovió los ingresos de Noha Allen, Fafa Picault y Ian Frey. Con piernas frescas, Alba se posicionó como volante izquierdo y De Paul, moviéndose de la derecha al centro fue quien marcó el ritmo del desarrollo.
Sin apuros, que se consumieran los minutos era la táctica perfecta ante un rival que estaba desanimado, sin reacción, rendido. Cremaschi tuvo una nueva oportunidad para estirar la diferencia en el marcador, pero falló el remate final, después de dejar en el piso al arquero. Messi a esa altura ya se mostraba sereno, distendido, de pie y con el celular en la mano, mientras de reojo seguía el partido.
Una superioridad asombrosa enseñó Inter Miami en el segundo tiempo, suficiente para tomar las riendas del juego y plasmarla en el resultado. Suárez y De Paul solucionaron la ausencia de Messi; el uruguayo con un gol y dos asistencias, el argentino con dinámica, manejando los tiempos y llegando al gol.
Ahora llegará el descanso, el tiempo de la recuperación a la espera de Leo. La Leagues Cup fue el trofeo que lo hizo sonreír en su primera experiencia en los Estados Unidos, ahora lo quiere compartir con varios de los compinches que descubrió en su extensa y exitosa carrera.