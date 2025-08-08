Leagues Cup: Messi y De Paul vs. Correa en el duelo de cuartos entre Inter Miami y Tigres de México
Habrá un cruce “de Scaloneta” en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025. Es que el Inter Miami, de Lionel Messi -que se recupera de una lesión- y Rodrigo De Paul se enfrentará al Tigres de México, cuyo fichaje estrella de este mercado fue Ángel Correa, también campeón del mundo en Qatar 2022.
Son dos de los equipos con mayor presencia mediática en el campeonato entre la Liga MX y la MLS y se enfrentarán a partido único el 19 o 20 de agosto en el Chase Stadium de Florida. ¿Llega a recuperarse Messi?
La eliminación de Juárez, que perdió por penales (5-3) con el New York Red Bulls, dejó servido el cruce entre los integrantes de la selección Argentina, que también tendrá su representación en el banco de suplentes, ya que los entrenadores son Javier Mascherano y Guido Pizarro, mediocampistas centrales de la Albiceleste en la última década.
Aunque la presencia del astro argentino Lionel Messi se mantiene en duda debido a la “leve” lesión muscular que sufrió en los isquiotibiales de la pierna derecha, el Inter Miami se ilusiona con repetir el primer título de su historia, que fue en este torneo en la edición 2023.
Ángel Correa llegó con todo a Tigre y de hecho es el máximo anotador de este particular torneo, con cuatro goles, compitiéndole a De Paul y Luis Suárez, quienes fueron los salvadores de las Garzas en el partido contra Pumas de la UNAM, el miércoles, que certificó el boleto a cuartos de final. Los tres, además, fueron compañeros en el Atlético de Madrid.
Inter Miami fue segundo entre los conjuntos de la MLS, solo detrás de Seattle Sounders -que ganó sus tres encuentros en el tiempo regular y solo recibió dos goles en contra-, mientras que Tigres fue tercero del grupo de Liga MX con seis puntos luego de victorias ante San Diego y Houston.
Será el segundo enfrentamiento entre estos dos equipos, la primera cita terminó con una victoria 2-1 a favor de Tigres en la Leagues Cup 2024.
Paradójicamente, Pizarro, quien hoy cumple las funciones de entrenador, fue titular y disputó los 90 minutos en aquella ocasión.
Los otros cruces confirmados de cuartos de final son Seattle vs Puebla y Pachuca contra Orlando, mientras que el Toluca de Antonio Mohamed -vigente campeón de México- espera por Portland o LA Galaxy, que pujaban por el último boleto esta madrugada de viernes.