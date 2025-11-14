LEADI realizó una jornada de prevención y concientización por el Día Mundial de la Diabetes en Paraná
En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre, la Liga Entrerriana de Ayuda al Diabético (LEADI) desarrolló este viernes una jornada de prevención y concientización en la Plaza de la Confederación Argentina, ubicada en calle Corrientes 94, contigua al Concejo Deliberante de Paraná.
Bajo el lema “La diabetes y el bienestar”, elegido por la Federación Internacional de Diabetes para el período 2024-2026, la actividad buscó promover hábitos saludables, difundir información clave sobre cuidados y acompañar a personas con diabetes en la búsqueda de un bienestar sostenido.
Controles gratuitos y acompañamiento a la comunidad
Durante la jornada se realizaron controles gratuitos de glucemia y presión arterial, se entregó material informativo y se ofreció desayuno frutal e hidratación para quienes participaron de la propuesta.
La iniciativa contó con el acompañamiento del Concejo Deliberante de Paraná y se inscribe en las acciones anuales de sensibilización impulsadas por LEADI para fortalecer la prevención y mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes.
“Una oportunidad para prevenir y seguir la enfermedad”
En la ocasión, Yanina Schmidt, vicepresidenta de LEADI, destacó:
“Como todos los años, la gente del Concejo Deliberante de Paraná nos convocó para llevar adelante esta jornada, que nos permitió estar cerca del trabajador municipal y de la comunidad que se acercó a realizarse los controles, cuyo objetivo es prevenir o, si ya tienen diagnóstico, hacer un seguimiento de la enfermedad”.
Agregó que muchas personas participan porque “lo toman como una oportunidad para saber si tienen o no diabetes”, mientras que aquellas con diagnóstico previo “aprovechan para realizar los controles de glucemia, ya que hay quienes no cuentan con los recursos necesarios, especialmente las personas con diabetes tipo 2”.
Acompañamiento institucional y actividades durante el año
Schmidt recordó que la Liga cuenta con su sede en Yrigoyen 41, donde atienden los viernes de 17 a 20.
“Esta Asociación permite acompañar a las personas que tienen diabetes; a veces podemos facilitar algunos insumos, al menos hasta que la obra social o el programa provincial se los entregue”, explicó.
Durante el año, la entidad organiza charlas con profesionales, talleres de cocina —el último se realizará este sábado 15 de noviembre en la sede— y actividades mensuales en la Plaza 1° de Mayo.