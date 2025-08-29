Le prohibieron el ingreso a los estadios de todo el país a Juan Eduardo Lenczicki, jefe de la barra brava de Independiente
Tras los incidentes ocurridos en el partido contra Universidad de Chile, el Ministerio de Seguridad de la Nación anunció este viernes que le prohibió el ingreso a todas las canchas del país a Juan Eduardo Lenczicki, el líder de la barrabrava de Independiente, a quien en marzo ya le habían restringido el ingreso al estadio del Rojo por cinco meses.
En este sentido, desde la cartera que encabeza Patricia Bullrich, señalaron que le renovaron la medida, pero esta vez a nivel nacional y por plazo indeterminado en todo el país.
La resolución será publicada el próximo lunes 1 de septiembre en el Boletín Oficial, pero ya está vigente. Según informaron fuentes oficiales, la decisión responde a los graves incidentes registrados el pasado 20 de agosto durante el partido por la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile, donde se produjeron agresiones y disturbios entre los hinchas de ambos equipos.
La restricción se asignó con “carácter inmediato”, por lo que desde este fin de semana Lenczicki tiene prohibido el ingreso a cualquier espectáculo deportivo en todo el territorio nacional. La normativa establece que la sanción también será ingresada en el Programa Tribuna Segura, la plataforma que centraliza las medidas preventivas aplicadas a grupos con antecedentes violentos en espectáculos deportivos.
Según señalaron desde el Ministerio, la sanción ocurre tras una evaluación de los antecedentes recientes de Lenczicki y con el objetivo de evitar situaciones similares a las registradas en el partido ante el equipo chileno. En este sentido, las autoridades ratificaron que la prohibición continuará vigente mientras persista el riesgo y que la situación de Lenczicki será monitoreada por los canales oficiales de seguridad.
En marzo pasado, el Gobierno ya le había aplicado el derecho de admisión por cinco meses a Lenczicki, sindicado como el principal líder de la barra brava oficial de Independiente. Fue después de que fuera filmado golpeando a una mujer y a un hombre en las cercanías del estadio Libertadores de América.
Según las autoridades, Lenczicki hacía y deshacía a gusto en la cancha del Rojo. Decidía quién ingresaba, por dónde, quién viajaba a los partidos de Copa Argentina y quienes podían concurrir a los asados en el predio de Villa Domínico, tomado como patio trasero de la casa de Los Dueños de Avellaneda, tal como se hace llamar la barra de Independiente.