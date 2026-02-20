Lautaro Martínez sufrió una distensión en el sóleo de la pierna izquierda
Lautaro Martínez sufrió una distensión en el sóleo de su pierna izquierda, se perderá varios partidos con el Inter de Milán y es duda para formar parte de la selección argentina en el esperado partido que jugará contra España el 27 de marzo, la llamada Finalissima que enfrentará al campeón de América con el de Europa.
La noticia fue confirmada desde Italia, donde el equipo médico del Inter trabaja en determinar cómo será la recuperación del futbolista, con comunicación directa con el cuerpo técnico de Lionel Scaloni. Es que en este tramo de la temporada y en el año del Mundial, cualquier exigencia innecesaria puede tener consecuencias poco deseadas.
La lesión de Lautaro se produjo durante el partido por Champions que el Inter perdió como visitante del Bodo/Glimt. El “Toro” pidió el cambio a la hora de juego y el entrenador Cristian Chivu se dio cuenta de inmediato que lo de su delantero estrella era algo serio.
De esta manera, Lautaro se perderá la revancha de esta serie la semana que viene en el San Siro, donde su equipo -finalista de la última edición de la Champions- estará obligado de mínima a remontar los dos goles de desventaja. Después habrá que esperar lo que determine la evolución del futbolista bahiense de 28 años.
Así, el Inter se verá obligado a prescindir de su máximo goleador, que esta temporada convirtió 14 tantos en la Serie A -lidera la tabla de ese rubro seguido por el también argentino Nico Paz del Como- y otros cuatro en la Liga de Campeones.
De acuerdo a lo informado por el club, se trata distensión en el sóleo de su pierna izquierda, lo que lo alejará de mínima 21 días de las canchas. Ojo, ya ha pasado que el “Toro” se recuperó en tiempo récord de una lesión muscular para poder estar en la Champions, la competencia máxima que le falta ganar con el Inter, con el que perdió ya dos finales.
En caso que el tiempo de recuperación sea el mencionado volvería a estar a disposición unos 10 días antes de la Finalissima ante España, programada para el 27 de marzo en el estadio Lusail de Doha, Qatar. Lionel Scaloni, el entrenador de la selección argentina, ya perdió a Juan Foyth (Villarreal) y Giovanni Lo Celso (Betis) por lesiones graves, mientras otro que sufrió un desgarro fue Nicolás González, en el Atlético de Madrid.