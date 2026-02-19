Lautaro Martínez lesionado: “Lo hemos perdido, se ha hecho daño”, confirmó su entrenador en Noruega
Por estas horas, la tensión en el seno del cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni es extrema proyectándose a la Finalissima -de aquí a un mes-, contra España. Hoy llegaron preocupantes noticias desde Noruega, teniendo como actor central a Lautaro Martínez. El “Toro” pidió el cambio a la hora de juego con el Inter Milán y según su entrenador, Cristian Chivu la lesión en el gemelo izquierdo es “bastante grave”. Para colmo, el Inter perdió en su visita al Bodo/Glimt (3-1) por la ida de los Playoffs de la Champions League.
“Creo que lo hemos perdido, se ha hecho daño. Es una lesión bastante grave, estará de baja un tiempo. No soy médico y no puedo hablar de tiempos de recuperación. Después de que se someta a las pruebas, comprenderemos la gravedad de la lesión”, reveló el DT en la conferencia de prensa posterior al encuentro, que tuvo el condimento extra (y quizás vital) que se disputó sobre un campo de juego de césped sintético y con mucho frío (se registraron temperaturas de 11 grados bajo cero).
Es un hecho que se perderá la revancha de esta serie la semana que viene en el San Siro, donde su equipo -finalista de la última edición de la Champions- estará obligado de mínima a remontar los dos goles de desventaja. Después habrá que esperar lo que determinen los estudios y la evolución del futbolista bahiense de 28 años.
Así, el Inter se verá obligado a prescindir de su máximo goleador, que esta temporada convirtió 14 tantos en la Serie A -lidera la tabla de ese rubro seguido por el también argentino Nico Paz del Como- y otros cuatro en la Liga de Campeones.
Lo de Lautaro Martínez se trataría de un desgarro en el gemelo de la pierna izquierda, lo que lo alejaría de mínima 21 días de las canchas. Ojo, ya ha pasado que el “Toro” se recuperó en tiempo récord de una lesión muscular para poder estar en la Champions, la competencia máxima que le falta ganar con el Inter, con el que perdió ya dos finales.
En caso que el tiempo de recuperación sea el mencionado volvería a estar a disposición unos 10 días antes de la Finalissima ante España, programada para el 27 de marzo en el estadio Lusail de Doha, Qatar. Lionel Scaloni, el entrenador de la selección argentina, ya perdió a Juan Foyth (Villarreal) y Giovanni Lo Celso (Betis) por lesiones graves, mientras otro que sufrió un desgarro fue Nicolás González, en el Atlético de Madrid.