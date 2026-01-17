Lautaro Martínez le dio el triunfo al Inter con una definición magistral y es el máximo goleador de Italia
Un golazo de Lautaro Martínez permitió que Inter derrotara 1 a 0 a Udinese como visitante este sábado en un duelo correspondiente a la 21ª jornada de la Serie A y se afianzara en la cima del certamen italiano. Además, ese gol introdujo al Toro en un selecto grupo de anotadores en el fútbol europeo de elite.
El delantero del seleccionado argentino dio una nueva muestra de sus cualidades en el área a los 20 minutos del primer período del choque en el estadio Friuli: recibió un pase de taco del polaco Piotr Zielinski, burló al danés Thomas Kristensen, soportó la carga del sueco Jesper Karlström y definió sutilmente con la parte externa de su botín derecho ante el arquero nigeriano Maduka Okoye.
¡POR FAVOR, LAUTARO, ESTÁS LOQUÍSIMO! ¡EL TORO HIZO LO QUE QUISO EN EL ÁREA DE UDINESE Y PUSO EL 1-0 PARA INTER EN LA #SerieAxESPN!
Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/5Q6mtXa6so
— SportsCenter (@SC_ESPN) January 17, 2026
Ese fue el 11° tanto en la temporada de la Serie A del bahiense, quien es el máximo anotador del certamen y en esta campaña también convirtió cuatro goles en cinco encuentros de la Champions League. Además este fue el séptimo grito en seis choques frente a Udinese.
Esta anotación también permitió que el exjugador de Racing alcanzara una destacable marca: con este gol, el sexto convertido en partidos de su equipo como visitante en esta temporada de la Serie A, llegó a esa cifra por séptima campaña consecutiva: también lo había hecho en la 2024/25 (7), 2023/24 (15), 2022/23 (9), 2021/22 (9), 2020/21 (9) y 2019/20 (6).
Solo el inglés Harry Kane y el francés Kylian Mbappé fueron capaces de convertir más de cinco tantos como visitantes en cada una de las últimas siete temporadas en las cinco principales ligas europeas.
El aporte de Martínez fue nuevamente fundamental para que Inter consiguiera su 16° triunfo en 21 fechas de la Serie A. Con esta victoria, el conjunto dirigido por el rumano Cristian Chivu suma 49 puntos y supera por seis a Milan, que el domingo recibirá a Lecce.
Afianzado en la cima del torneo doméstico, el elenco lombardo jugará el martes a las 17 en el Giuseppe Meazza un partido tan complicado como relevante por la Champions League: enfrentará a Arsenal en un duelo correspondiente a la séptima y penúltima fecha de la fase de liga. El conjunto inglés es el líder, con puntaje perfecto, mientras que Inter marcha sexto con 12 unidades.